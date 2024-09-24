https://1prime.ru/20240924/osago-851723170.html

"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов

"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов - 24.09.2024, ПРАЙМ

"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов

Российское правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение действия полисов ОСАГО на территорию Беларуси уже с 1 октября... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T02:02+0300

2024-09-24T02:02+0300

2024-09-24T02:02+0300

осаго

сборы страховщиков по осаго

закон об осаго

авто

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7957e9a8a7202f0a3227ad01f7ece390.jpg

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Российское правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение действия полисов ОСАГО на территорию Беларуси уже с 1 октября. Пока он не принят даже в первом чтении, но в перспективе шансы на его прохождение в осеннюю сессию велики. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Законопроект № 695231–8, предполагающий внесение изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предлагает в целях защиты прав и имущественных интересов как потерпевших, так и лиц, признанных в установленном порядке причинителями вреда в результате ДТП, создание на территории Российской Федерации и Республики Беларусь единой системы ОСАГО.Ключевые положения законопроекта предусматривают, во-первых, то, что правом на заключение договоров ОСАГО, действующих на территории двух государств в отношении транспортного средства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве-участнике Союзного государства. Договоры ОСАГО, действующие на территории двух государств, возможно будет заключить в форме электронного документа.Во-вторых, для функционирования данного механизма будет использована автоматизированная информационная система страхования, которая заработала в России с 01.04.2024 года. Проверка факта заключения договоров ОСАГО может быть осуществлена уполномоченными государственными органами путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени.В-третьих, на профессиональное объединение страховщиков возлагается обязанность по организации распределения между своими членами уникальных номеров страховых полисов ОСАГО, которые будут строго учитываться оператором автоматизированной информационной системы страхования.Сам проект устанавливает, что датой вступления закона в юридическую силу считается 01.10.2024 года, однако скорее всего в этой части будут внесены корректировки. Как следует из заключения Госдумы по финансовым рынкам от 18.09.2024 года, проект Указа Президента Республики Беларусь "Об обязательном страховании", направленный на создание аналогичного механизма, предусматривает дату вступления в силу предлагаемых изменений с 01.01.2025 года. Для синхронизации момента появления единых институтов страхования дата вступления в силу отечественного закона будет отодвинута.Приобрести такой полис можно будет добровольно, и спрос на него будет со стороны водителей, которым часто приходиться управлять транспортным средством на территории двух государств. "С принятием данного законопроекта им удастся избавиться от лишних временных затрат на оформление ОСАГО по приезде из России в Беларусь и наоборот", - заключил Данилов.

https://1prime.ru/20240904/osago-851329849.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

осаго, сборы страховщиков по осаго, закон об осаго, авто, эксклюзив