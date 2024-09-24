Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240924/osago-851723170.html
"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов
"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов - 24.09.2024, ПРАЙМ
"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов
Российское правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение действия полисов ОСАГО на территорию Беларуси уже с 1 октября... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T02:02+0300
2024-09-24T02:02+0300
осаго
сборы страховщиков по осаго
закон об осаго
авто
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7957e9a8a7202f0a3227ad01f7ece390.jpg
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Российское правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение действия полисов ОСАГО на территорию Беларуси уже с 1 октября. Пока он не принят даже в первом чтении, но в перспективе шансы на его прохождение в осеннюю сессию велики. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Законопроект № 695231–8, предполагающий внесение изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предлагает в целях защиты прав и имущественных интересов как потерпевших, так и лиц, признанных в установленном порядке причинителями вреда в результате ДТП, создание на территории Российской Федерации и Республики Беларусь единой системы ОСАГО.Ключевые положения законопроекта предусматривают, во-первых, то, что правом на заключение договоров ОСАГО, действующих на территории двух государств в отношении транспортного средства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве-участнике Союзного государства. Договоры ОСАГО, действующие на территории двух государств, возможно будет заключить в форме электронного документа.Во-вторых, для функционирования данного механизма будет использована автоматизированная информационная система страхования, которая заработала в России с 01.04.2024 года. Проверка факта заключения договоров ОСАГО может быть осуществлена уполномоченными государственными органами путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени.В-третьих, на профессиональное объединение страховщиков возлагается обязанность по организации распределения между своими членами уникальных номеров страховых полисов ОСАГО, которые будут строго учитываться оператором автоматизированной информационной системы страхования.Сам проект устанавливает, что датой вступления закона в юридическую силу считается 01.10.2024 года, однако скорее всего в этой части будут внесены корректировки. Как следует из заключения Госдумы по финансовым рынкам от 18.09.2024 года, проект Указа Президента Республики Беларусь "Об обязательном страховании", направленный на создание аналогичного механизма, предусматривает дату вступления в силу предлагаемых изменений с 01.01.2025 года. Для синхронизации момента появления единых институтов страхования дата вступления в силу отечественного закона будет отодвинута.Приобрести такой полис можно будет добровольно, и спрос на него будет со стороны водителей, которым часто приходиться управлять транспортным средством на территории двух государств. "С принятием данного законопроекта им удастся избавиться от лишних временных затрат на оформление ОСАГО по приезде из России в Беларусь и наоборот", - заключил Данилов.
https://1prime.ru/20240904/osago-851329849.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9227e5239f883c93b3eb6701e74f6a0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
осаго, сборы страховщиков по осаго, закон об осаго, авто, эксклюзив
ОСАГО, сборы страховщиков по ОСАГО, закон об ОСАГО, Авто, Эксклюзив
02:02 24.09.2024
 
"До конца года". Какие перемены в ОСАГО ждут автомобилистов

Адвокат Данилов: в ближайшее время появится "двойное ОСАГО" для РФ и Белоруссии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладение автомобилем - недешевое удовольствие
Владение автомобилем - недешевое удовольствие - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Российское правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение действия полисов ОСАГО на территорию Беларуси уже с 1 октября. Пока он не принят даже в первом чтении, но в перспективе шансы на его прохождение в осеннюю сессию велики. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Законопроект № 695231–8, предполагающий внесение изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предлагает в целях защиты прав и имущественных интересов как потерпевших, так и лиц, признанных в установленном порядке причинителями вреда в результате ДТП, создание на территории Российской Федерации и Республики Беларусь единой системы ОСАГО.
Ключевые положения законопроекта предусматривают, во-первых, то, что правом на заключение договоров ОСАГО, действующих на территории двух государств в отношении транспортного средства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве-участнике Союзного государства. Договоры ОСАГО, действующие на территории двух государств, возможно будет заключить в форме электронного документа.
Во-вторых, для функционирования данного механизма будет использована автоматизированная информационная система страхования, которая заработала в России с 01.04.2024 года. Проверка факта заключения договоров ОСАГО может быть осуществлена уполномоченными государственными органами путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени.
В-третьих, на профессиональное объединение страховщиков возлагается обязанность по организации распределения между своими членами уникальных номеров страховых полисов ОСАГО, которые будут строго учитываться оператором автоматизированной информационной системы страхования.
Сам проект устанавливает, что датой вступления закона в юридическую силу считается 01.10.2024 года, однако скорее всего в этой части будут внесены корректировки. Как следует из заключения Госдумы по финансовым рынкам от 18.09.2024 года, проект Указа Президента Республики Беларусь "Об обязательном страховании", направленный на создание аналогичного механизма, предусматривает дату вступления в силу предлагаемых изменений с 01.01.2025 года. Для синхронизации момента появления единых институтов страхования дата вступления в силу отечественного закона будет отодвинута.
Приобрести такой полис можно будет добровольно, и спрос на него будет со стороны водителей, которым часто приходиться управлять транспортным средством на территории двух государств. "С принятием данного законопроекта им удастся избавиться от лишних временных затрат на оформление ОСАГО по приезде из России в Беларусь и наоборот", - заключил Данилов.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
ЦБ хочет изменить тарифы по ОСАГО для некоторых видов транспорта
4 сентября, 13:03
 
ОСАГОсборы страховщиков по ОСАГОзакон об ОСАГОАвтоЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала