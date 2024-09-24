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"Безальтернативно". Песков ответил на слова о "близком конце" конфликта

"Безальтернативно". Песков ответил на слова о "близком конце" конфликта - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Безальтернативно". Песков ответил на слова о "близком конце" конфликта

Несмотря на то, что любая война в итоге заканчивается миром, для России достижение своих целей является неотъемлемой задачей. Об этом заявил официальный... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T12:37+0300

2024-09-24T12:37+0300

2024-09-24T12:37+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Несмотря на то, что любая война в итоге заканчивается миром, для России достижение своих целей является неотъемлемой задачей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", — отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что у Украины есть план победы, включающий сильные меры принуждения России к дипломатическому завершению войны. В своем комментарии к этому заявлению, Песков подчеркнул, что Москва понимает цели киевского режима и будет стремиться достичь своих целей.

https://1prime.ru/20240923/zelenskogo-851719045.html

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