https://1prime.ru/20240924/plan-851735135.html

"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского

"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ

"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T08:09+0300

2024-09-24T08:09+0300

2024-09-24T08:15+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

запад

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_19bdf295bf07fe00859d8ada64ec8ba7.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи Штатов, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского <…> …Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине", - объяснил Меркурис. Эксперт полагает, что такой шаг обеспечит Зеленскому "пути отступления", если украинские войска потерпят поражение на фронте. Разработанный план, считает Зеленский, поможет сохранить союзнические связи с Западом даже после наступления критической ситуации на поле боя.

https://1prime.ru/20240923/nagrada-851732404.html

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, план, запад, сша