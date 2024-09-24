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"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240924/plan-851735135.html
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T08:09+0300
2024-09-24T08:15+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
запад
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи Штатов, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского &lt;…&gt; …Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине", - объяснил Меркурис. Эксперт полагает, что такой шаг обеспечит Зеленскому "пути отступления", если украинские войска потерпят поражение на фронте. Разработанный план, считает Зеленский, поможет сохранить союзнические связи с Западом даже после наступления критической ситуации на поле боя.
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владимир зеленский, план, запад, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, ЗАПАД, США
08:09 24.09.2024 (обновлено: 08:15 24.09.2024)
 
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского

Меркурис: Зеленский надеется, что "план победы" обеспечит ему протекцию США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи Штатов, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.
"Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского <…> …Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине", - объяснил Меркурис.
Эксперт полагает, что такой шаг обеспечит Зеленскому "пути отступления", если украинские войска потерпят поражение на фронте. Разработанный план, считает Зеленский, поможет сохранить союзнические связи с Западом даже после наступления критической ситуации на поле боя.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
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