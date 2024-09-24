https://1prime.ru/20240924/plan-851735135.html
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T08:09+0300
2024-09-24T08:09+0300
2024-09-24T08:15+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
запад
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_19bdf295bf07fe00859d8ada64ec8ba7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи Штатов, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского <…> …Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине", - объяснил Меркурис. Эксперт полагает, что такой шаг обеспечит Зеленскому "пути отступления", если украинские войска потерпят поражение на фронте. Разработанный план, считает Зеленский, поможет сохранить союзнические связи с Западом даже после наступления критической ситуации на поле боя.
https://1prime.ru/20240923/nagrada-851732404.html
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f0b558c8e202ea7ba439a34f411287b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, план, запад, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, ЗАПАД, США
"План выживания": на Западе назвали цель "плана победы" Зеленского
Меркурис: Зеленский надеется, что "план победы" обеспечит ему протекцию США
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой западных союзников. "План победы" нужен ему, чтобы удостовериться в неугасающей помощи Штатов, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге
на YouTube.
"Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского <…> …Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине", - объяснил Меркурис.
Эксперт полагает, что такой шаг обеспечит Зеленскому "пути отступления", если украинские войска потерпят поражение на фронте. Разработанный план, считает Зеленский, поможет сохранить союзнические связи с Западом даже после наступления критической ситуации на поле боя.
"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США