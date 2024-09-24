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"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского
"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T09:05+0300
2024-09-24T09:05+0300
спецоперация на украине
крым
владимир зеленский
план
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости."Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле", - подчеркнул политик.Ранее стало известно о том, что Зеленский прибыл в Штаты, чтобы представить свой план действующему американскому президенту Джо Байдену, а также кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис. По словам американского миллиардера Дэвида Сакса, "план победы" включает в себя незамедлительное вступление Украины в Североатлантический альянс и разрешение ударов по российским территориям.
https://1prime.ru/20240924/uscherb-851735643.html
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крым, владимир зеленский, план, россия, украина
Спецоперация на Украине, КРЫМ, Владимир Зеленский, план, РОССИЯ, УКРАИНА
09:05 24.09.2024
 
"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского

Глава крымской миссии Смирнов: план Зеленского по Украине ведет к апокалипсису

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
"Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле", - подчеркнул политик.
Ранее стало известно о том, что Зеленский прибыл в Штаты, чтобы представить свой план действующему американскому президенту Джо Байдену, а также кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис. По словам американского миллиардера Дэвида Сакса, "план победы" включает в себя незамедлительное вступление Украины в Североатлантический альянс и разрешение ударов по российским территориям.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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Спецоперация на УкраинеКРЫМВладимир ЗеленскийпланРОССИЯУКРАИНА
 
 
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