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"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского
"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T09:05+0300
2024-09-24T09:05+0300
2024-09-24T09:05+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости."Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле", - подчеркнул политик.Ранее стало известно о том, что Зеленский прибыл в Штаты, чтобы представить свой план действующему американскому президенту Джо Байдену, а также кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис. По словам американского миллиардера Дэвида Сакса, "план победы" включает в себя незамедлительное вступление Украины в Североатлантический альянс и разрешение ударов по российским территориям.
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Спецоперация на Украине, КРЫМ, Владимир Зеленский, план, РОССИЯ, УКРАИНА
"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского
Глава крымской миссии Смирнов: план Зеленского по Украине ведет к апокалипсису
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
"Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле", - подчеркнул политик.
Ранее стало известно о том, что Зеленский прибыл в Штаты, чтобы представить свой план действующему американскому президенту Джо Байдену, а также кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис. По словам американского миллиардера Дэвида Сакса, "план победы" включает в себя незамедлительное вступление Украины в Североатлантический альянс и разрешение ударов по российским территориям.
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