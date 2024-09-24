https://1prime.ru/20240924/plan-851736056.html

"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского

"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Сродни апокалипсису". В Крыму раскрыли, к чему приведет план Зеленского

"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T09:05+0300

2024-09-24T09:05+0300

2024-09-24T09:05+0300

спецоперация на украине

крым

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского схож с апокалипсисом, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости."Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле", - подчеркнул политик.Ранее стало известно о том, что Зеленский прибыл в Штаты, чтобы представить свой план действующему американскому президенту Джо Байдену, а также кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис. По словам американского миллиардера Дэвида Сакса, "план победы" включает в себя незамедлительное вступление Украины в Североатлантический альянс и разрешение ударов по российским территориям.

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крым, владимир зеленский, план, россия, украина