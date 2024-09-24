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Сентябрь в Москве будет самым теплым за почти 150 лет, заявил синоптик
Сентябрь в Москве будет самым теплым за почти 150 лет, заявил синоптик - 24.09.2024, ПРАЙМ
Сентябрь в Москве будет самым теплым за почти 150 лет, заявил синоптик
Сентябрь в Москве станет самым теплым месяцем за почти 150 лет, сообщил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Юрий Варакин на | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:39+0300
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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Сентябрь в Москве станет самым теплым месяцем за почти 150 лет, сообщил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Юрий Варакин на V Северном форуме по устойчивому развитию в Якутске. По его словам, это очередной рекорд, но такие рекорды обновляются сейчас ежегодно и ежемесячно. "В ВДНХ у нас почти 150 лет реперная климатическая станция... Сентябрь побил рекорд. Несмотря на то, что сегодня 24 (сентября - ред.), поверьте, он будет самым теплым по среднемесячной температуре в Москве за все почти 150 лет. Хотя предыдущий год был самый рекордно теплый…", - сказал он. К наиболее опасным природным явлениям последних лет Варакин отнес ветровую нагрузку. Хоть в России нет торнадо, как в США, сила ветра аномальная, и это ухудшает ситуацию с пожароопасностью. Увеличивается интенсивность гроз, зафиксировано очень много сухих гроз. V Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 24 по 27 сентября, в нем принимают участие эксперты из 17 стран мира. Это ежегодная площадка по обсуждению проблем устойчивого развития Арктики и северных территорий, она входит в программу председательства России в Арктическом совете.
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погода, теплая погода, климат, теплый климат на земле, изменения климата
погода, теплая погода, климат, теплый климат на Земле, изменения климата
Сентябрь в Москве будет самым теплым за почти 150 лет, заявил синоптик
Синоптик Варакин: сентябрь в Москве будет самым теплым за почти 150 лет
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Сентябрь в Москве станет самым теплым месяцем за почти 150 лет, сообщил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Юрий Варакин на V Северном форуме по устойчивому развитию в Якутске.
По его словам, это очередной рекорд, но такие рекорды обновляются сейчас ежегодно и ежемесячно. "В ВДНХ у нас почти 150 лет реперная климатическая станция... Сентябрь побил рекорд. Несмотря на то, что сегодня 24 (сентября - ред.), поверьте, он будет самым теплым по среднемесячной температуре в Москве за все почти 150 лет. Хотя предыдущий год был самый рекордно теплый…", - сказал он.
К наиболее опасным природным явлениям последних лет Варакин отнес ветровую нагрузку. Хоть в России нет торнадо, как в США, сила ветра аномальная, и это ухудшает ситуацию с пожароопасностью. Увеличивается интенсивность гроз, зафиксировано очень много сухих гроз.
V Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 24 по 27 сентября, в нем принимают участие эксперты из 17 стран мира. Это ежегодная площадка по обсуждению проблем устойчивого развития Арктики и северных территорий, она входит в программу председательства России в Арктическом совете.
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