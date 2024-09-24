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Назван оптимистичный курс рубля на начало октября

Назван оптимистичный курс рубля на начало октября - 24.09.2024, ПРАЙМ

Назван оптимистичный курс рубля на начало октября

На сегодняшний день курс рубля сохраняет динамику на ослабление в направлении уровней 94,50 рубля за доллар, 106,50 рубля за евро и 13,70 рубля за юань, считает | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T03:00+0300

2024-09-24T03:00+0300

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день курс рубля сохраняет динамику на ослабление в направлении уровней 94,50 рубля за доллар, 106,50 рубля за евро и 13,70 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.По его мнению, конец текущего месяца традиционно может оказать поддержку российской национальной валюте со стороны повышенного спроса экспортеров в налоговый период, однако негативные ожидания относительно замедления экономического роста в России с нарастающим инфляционным давлением в цикле "перегрева" остаются главным фактором давления.До конца сентября нижней границей колебания рублевых инструментов выступают уровни 90 рублей, 100 рублей и 12,50 рубля за доллар, евро и юань соответственно. Таким образом, при реализации оптимистичного сценария к началу октября доллар может устроить свои позиции до 90 рублей, заключил Соболев.

https://1prime.ru/20240913/dollar-851540938.html

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2024

Спартак Соболев

Спартак Соболев

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Спартак Соболев

россия, курсы валют, доллар