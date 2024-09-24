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Назван оптимистичный курс рубля на начало октября - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Назван оптимистичный курс рубля на начало октября
Назван оптимистичный курс рубля на начало октября - 24.09.2024, ПРАЙМ
Назван оптимистичный курс рубля на начало октября
На сегодняшний день курс рубля сохраняет динамику на ослабление в направлении уровней 94,50 рубля за доллар, 106,50 рубля за евро и 13,70 рубля за юань, считает | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T03:00+0300
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день курс рубля сохраняет динамику на ослабление в направлении уровней 94,50 рубля за доллар, 106,50 рубля за евро и 13,70 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.По его мнению, конец текущего месяца традиционно может оказать поддержку российской национальной валюте со стороны повышенного спроса экспортеров в налоговый период, однако негативные ожидания относительно замедления экономического роста в России с нарастающим инфляционным давлением в цикле "перегрева" остаются главным фактором давления.До конца сентября нижней границей колебания рублевых инструментов выступают уровни 90 рублей, 100 рублей и 12,50 рубля за доллар, евро и юань соответственно. Таким образом, при реализации оптимистичного сценария к началу октября доллар может устроить свои позиции до 90 рублей, заключил Соболев.
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Спартак Соболев
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россия, курсы валют, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар
03:00 24.09.2024
 
Назван оптимистичный курс рубля на начало октября

Эксперт Соболев: к началу октября доллар может уйти к уровню в 90 рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Спартак Соболев
Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день курс рубля сохраняет динамику на ослабление в направлении уровней 94,50 рубля за доллар, 106,50 рубля за евро и 13,70 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
По его мнению, конец текущего месяца традиционно может оказать поддержку российской национальной валюте со стороны повышенного спроса экспортеров в налоговый период, однако негативные ожидания относительно замедления экономического роста в России с нарастающим инфляционным давлением в цикле "перегрева" остаются главным фактором давления.
До конца сентября нижней границей колебания рублевых инструментов выступают уровни 90 рублей, 100 рублей и 12,50 рубля за доллар, евро и юань соответственно. Таким образом, при реализации оптимистичного сценария к началу октября доллар может устроить свои позиции до 90 рублей, заключил Соболев.
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