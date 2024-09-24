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Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника

Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника - 24.09.2024, ПРАЙМ

Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника

Курс рубля во вторник снижается к юаню в первые часы торговой сессии, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T12:19+0300

2024-09-24T12:19+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снижается к юаню в первые часы торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.03 мск рос на 8 копеек - до 13,22 рубля. Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожал на 1,8% - до 74,56 доллара за баррель. Владислав Антонов из BitRiver отмечает, что сентябрьский налоговый период удерживает рубль от более сильного снижения. Участники рынка ожидают дополнительных сигналов о действиях ФРС США на следующем заседании. В связи с этим основное внимание будет сосредоточено на выступлениях влиятельных членов комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC) и статистике по расходам на личное потребление (PCE) в США в пятницу, добавил эксперт.

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