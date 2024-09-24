Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20240924/rubl-851741102.html
Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника
Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника - 24.09.2024, ПРАЙМ
Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника
Курс рубля во вторник снижается к юаню в первые часы торговой сессии, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T12:19+0300
2024-09-24T12:19+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
рубль
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снижается к юаню в первые часы торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.03 мск рос на 8 копеек - до 13,22 рубля. Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожал на 1,8% - до 74,56 доллара за баррель. Владислав Антонов из BitRiver отмечает, что сентябрьский налоговый период удерживает рубль от более сильного снижения. Участники рынка ожидают дополнительных сигналов о действиях ФРС США на следующем заседании. В связи с этим основное внимание будет сосредоточено на выступлениях влиятельных членов комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC) и статистике по расходам на личное потребление (PCE) в США в пятницу, добавил эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_160:0:2713:1915_1920x0_80_0_0_d1f222e119c6475dda314f152badf327.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рубль, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, рубль, юань
12:19 24.09.2024
 
Рубль снизился к юаню в первые часы торгов вторника

Рубль снижается к юаню в первые часы торгов вторника

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снижается к юаню в первые часы торговой сессии, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.03 мск рос на 8 копеек - до 13,22 рубля.
Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожал на 1,8% - до 74,56 доллара за баррель.
Владислав Антонов из BitRiver отмечает, что сентябрьский налоговый период удерживает рубль от более сильного снижения.
Участники рынка ожидают дополнительных сигналов о действиях ФРС США на следующем заседании. В связи с этим основное внимание будет сосредоточено на выступлениях влиятельных членов комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC) и статистике по расходам на личное потребление (PCE) в США в пятницу, добавил эксперт.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюрубльюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала