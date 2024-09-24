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Рубль на Мосбирже компенсировал падение к юаню после минимума почти за год - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже компенсировал падение к юаню после минимума почти за год
Рубль на Мосбирже компенсировал падение к юаню после минимума почти за год - 24.09.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже компенсировал падение к юаню после минимума почти за год
Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник компенсировал падение и вышел в плюс после обновления с утра минимума почти за год, следует из данных... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:52+0300
2024-09-24T17:52+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник компенсировал падение и вышел в плюс после обновления с утра минимума почти за год, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск снижается на 4 копейки, до 13,10 рубля. При этом в течение торгового дня юань торговался в коридоре 13,10-13,27 рубля, обновив максимум курса с октября. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 81 миллиард рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,14 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,034 (7,032 на форексе). На рубль в настоящее время давят ожидания возможного сокращения бюджетных поступлений от продажи нефти в следующие три года, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Не исключено, что потребуется определенное ослабление позиций рубля для того, чтобы избегать разрастания бюджетного дефицита при сохранении трат прежними", - добавляет он. "Сейчас в курс рубля транслируется резкое снижение нефтяных цен конца лета, объем поступающей выручки от продажи сырья сократился. При этом параллельно продолжает восстанавливаться импорт, что стимулирует спрос на иностранную валюту", - добавляет Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Впрочем, до конца месяца он сохраняет прогноз временного укрепления рубля до 13 рублей за юань и 92 - за доллар и продолжения ослабления российской валюты на среднесрочном горизонте.
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россия, биржевые торги, юань, мосбиржа
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, юань, Мосбиржа
17:52 24.09.2024
 
Рубль на Мосбирже компенсировал падение к юаню после минимума почти за год

Курс рубля на Мосбирже вырос к юаню на четыре копейки и компенсировал падение

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник компенсировал падение и вышел в плюс после обновления с утра минимума почти за год, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск снижается на 4 копейки, до 13,10 рубля. При этом в течение торгового дня юань торговался в коридоре 13,10-13,27 рубля, обновив максимум курса с октября. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 81 миллиард рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,14 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,034 (7,032 на форексе).
На рубль в настоящее время давят ожидания возможного сокращения бюджетных поступлений от продажи нефти в следующие три года, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Не исключено, что потребуется определенное ослабление позиций рубля для того, чтобы избегать разрастания бюджетного дефицита при сохранении трат прежними", - добавляет он.
"Сейчас в курс рубля транслируется резкое снижение нефтяных цен конца лета, объем поступающей выручки от продажи сырья сократился. При этом параллельно продолжает восстанавливаться импорт, что стимулирует спрос на иностранную валюту", - добавляет Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Впрочем, до конца месяца он сохраняет прогноз временного укрепления рубля до 13 рублей за юань и 92 - за доллар и продолжения ослабления российской валюты на среднесрочном горизонте.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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Китайский юаньРОССИЯбиржевые торгиюаньМосбиржа
 
 
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