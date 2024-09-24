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Рубль на Мосбирже слегка прибавил против юаня - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже слегка прибавил против юаня
Рубль на Мосбирже слегка прибавил против юаня - 24.09.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже слегка прибавил против юаня
Рубль на Московской бирже по итогам вторника немного прибавил против юаня, обновившего с утра максимум почти за год, следует из данных торгов. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T22:35+0300
2024-09-24T22:35+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже по итогам вторника немного прибавил против юаня, обновившего с утра максимум почти за год, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 13,13 рубля, хотя с утра обновил максимум с октября 2023 года на отметке 13,27 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 90,3 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,19 рубля. РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В ПАДЕНИИ Курс рубля к юаню во вторник на Московской бирже продолжил сползать и обновил с утра минимум почти за год. Однако во второй половине торгов он нашел силы для компенсации падения, которое преобладает с конца августа. Во вторник стало известно, что дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году планируется на уровне 0,5% ВВП, в 2026 - 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1%. Доходы бюджета РФ в 2025 году вырастут на 12% - до 40,3 триллиона рублей, расходы составят почти 41,5 триллиона рублей, оценили в Минфине. "В текущих условиях выходящие подробности по бюджетным проектировкам не оказывают выраженное влияние на краткосрочную динамику курса рубля. В целом, юань, вероятно, пока будет двигаться вблизи 13,05-13,15 рубля за юань", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом юаневые ставки денежного рынка остаются нормальными и составляли во вторник 12,95% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,54% накануне. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 22.10 мск росла на 1,8%, до 74,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 100,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Рубль начинает получать поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду сентября, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Мы ожидаем, что налоговый период хотя бы поставит на паузу рублевое ослабление. Оно происходит главным образом на фоне изменений внешнеторгового баланса, в результате которых приток инвалюты в страну сокращается, а спрос на нее растет. Жесткий курс ДКП и меры валютного контроля помогают сдерживать девальвацию. В середине недели допускаем отход юаня к отметке 13 рублей, доллара – в район 92 рублей", - добавляет он. В среднесрочном периоде на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению российской валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и понижением порога обязательного возврата валютной выручки, полагает Андрей Алексеев из УК "Первая".
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
22:35 24.09.2024
 
Рубль на Мосбирже слегка прибавил против юаня

Рубль на Мосбирже слегка прибавил против юаня и притормозил в падении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже по итогам вторника немного прибавил против юаня, обновившего с утра максимум почти за год, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 13,13 рубля, хотя с утра обновил максимум с октября 2023 года на отметке 13,27 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 90,3 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,19 рубля.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В ПАДЕНИИ

Курс рубля к юаню во вторник на Московской бирже продолжил сползать и обновил с утра минимум почти за год. Однако во второй половине торгов он нашел силы для компенсации падения, которое преобладает с конца августа.
Во вторник стало известно, что дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году планируется на уровне 0,5% ВВП, в 2026 - 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1%. Доходы бюджета РФ в 2025 году вырастут на 12% - до 40,3 триллиона рублей, расходы составят почти 41,5 триллиона рублей, оценили в Минфине.
"В текущих условиях выходящие подробности по бюджетным проектировкам не оказывают выраженное влияние на краткосрочную динамику курса рубля. В целом, юань, вероятно, пока будет двигаться вблизи 13,05-13,15 рубля за юань", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
При этом юаневые ставки денежного рынка остаются нормальными и составляли во вторник 12,95% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,54% накануне.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 22.10 мск росла на 1,8%, до 74,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 100,5 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Рубль начинает получать поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду сентября, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Мы ожидаем, что налоговый период хотя бы поставит на паузу рублевое ослабление. Оно происходит главным образом на фоне изменений внешнеторгового баланса, в результате которых приток инвалюты в страну сокращается, а спрос на нее растет. Жесткий курс ДКП и меры валютного контроля помогают сдерживать девальвацию. В середине недели допускаем отход юаня к отметке 13 рублей, доллара – в район 92 рублей", - добавляет он.
В среднесрочном периоде на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению российской валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и понижением порога обязательного возврата валютной выручки, полагает Андрей Алексеев из УК "Первая".
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