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ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть к 2050 году на 17,5 процента

ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть к 2050 году на 17,5 процента - 24.09.2024, ПРАЙМ

ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть к 2050 году на 17,5 процента

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире к 2050 году на 17,5% от уровня 2023 года, до 120,1 миллиона баррелей в сутки, ее доля в энергобалансе должна снизиться | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:12+0300

2024-09-24T20:12+0300

2024-09-24T20:12+0300

энергетика

нефть

мировой спрос на нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире к 2050 году на 17,5% от уровня 2023 года, до 120,1 миллиона баррелей в сутки, ее доля в энергобалансе должна снизиться с 31% до 29%, следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook. "В долгосрочной перспективе ожидается увеличение мирового спроса на нефть почти на 18 тысяч баррелей в сутки, с 102,2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году до 120,1 миллиона баррелей в сутки в 2050 году. В то время как спрос в странах, не входящих в ОЭСР, по прогнозам, увеличится на 28 миллионов баррелей в сутки в период с 2023 по 2050 год, спрос в странах ОЭСР будет снижаться", - говорится в докладе. Согласно таблице, представленной в докладе, доля нефти в энергобалансе должна снизиться на 2 п.п., до 29%. Согласно материалам ОПЕК, спрос на нефть в странах ОЭСР снизится на 10,1 миллиона баррелей в сутки, до 35,6 миллиона баррелей. А в странах, не входящих в ОЭСР, он достигнет 84,6 миллиона баррелей в сутки. По оценкам организации, ключевой рост спроса обеспечит Индия - на 8 миллионов баррелей в сутки до 2050 года. Основными драйверами роста спроса на нефть ОПЕК считает нефтехимию, автотранспорт и авиацию. Спрос на нефть в этих секторах вырастет на 4,9, 4,6 и 4,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

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нефть, мировой спрос на нефть, добыча нефти