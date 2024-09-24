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В Россию привезли рестайлинговый Toyota Fortuner
В Россию привезли рестайлинговый Toyota Fortuner - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли рестайлинговый Toyota Fortuner
Российский дилер привез в Россию рестайлинговую версию японского внедорожника Toyota Fortuner, передает издание AutoNews.ru. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T09:28+0300
2024-09-24T09:28+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский дилер привез в Россию рестайлинговую версию японского внедорожника Toyota Fortuner, передает издание AutoNews.ru.Автомобиль доступен в версии Black Onyx с дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 200 л.с. Он оснащен полным приводом и автоматической коробкой передач.Рестайлинговый Fortuner остался верным своей традиционной рамной конструкции. Однако, Toyota решила заменить гидравлический усилитель руля на электрическую систему, что потребует внесения изменений в электронную архитектуру автомобиля.Новый Fortuner также получил некоторые косметические изменения, включая переднюю оптику и модифицированные бамперы. Ранее Toyota прекратила официальные продажи Fortuner в России в 2022 году, однако этот вариант внедорожника был привезен дилером по схеме параллельного импорта. Цена составляет 4 790 000 рублей.
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россия, авто, toyota
В Россию привезли рестайлинговый Toyota Fortuner
AutoNews.ru: дилер привез в Россию рестайлинговый Toyota Fortuner за ₽4,8 млн
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.
Российский дилер привез в Россию рестайлинговую версию японского внедорожника Toyota Fortuner, передает
издание AutoNews.ru.
Автомобиль доступен в версии Black Onyx с дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 200 л.с. Он оснащен полным приводом и автоматической коробкой передач.
Рестайлинговый Fortuner остался верным своей традиционной рамной конструкции. Однако, Toyota решила заменить гидравлический усилитель руля на электрическую систему, что потребует внесения изменений в электронную архитектуру автомобиля.
Новый Fortuner также получил некоторые косметические изменения, включая переднюю оптику и модифицированные бамперы. Ранее Toyota прекратила официальные продажи Fortuner в России в 2022 году, однако этот вариант внедорожника был привезен дилером по схеме параллельного импорта. Цена составляет 4 790 000 рублей.
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