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ВС России ударили по заводу обслуживания двигателей боевой авиации ВСУ
ВС России ударили по заводу обслуживания двигателей боевой авиации ВСУ - 24.09.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по заводу обслуживания двигателей боевой авиации ВСУ
Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, занимающемуся обслуживанием газотурбинных двигателей для боевой авиации ВСУ. Об этом говорится в... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T12:52+0300
2024-09-24T12:52+0300
2024-09-24T12:52+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, занимающемуся обслуживанием газотурбинных двигателей для боевой авиации ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в заявлении оборонного ведомства.Ко всему прочему, были уничтожены скопления противника в 149 районах. В ходе операций было сбито несколько ракет, включая американские ракеты HARM и HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.В результате атак были поражены объекты энергетического комплекса и инфраструктура военного аэродрома, а также производственные цеха и пункт сбора беспилотных летательных аппаратов.
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россия, минобороны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны
ВС России ударили по заводу обслуживания двигателей боевой авиации ВСУ
МО РФ: ВС России поразили завод по обслуживанию двигателей боевой авиации ВСУ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, занимающемуся обслуживанием газотурбинных двигателей для боевой авиации ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ко всему прочему, были уничтожены скопления противника в 149 районах. В ходе операций было сбито несколько ракет, включая американские ракеты HARM и HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.
В результате атак были поражены объекты энергетического комплекса и инфраструктура военного аэродрома, а также производственные цеха и пункт сбора беспилотных летательных аппаратов.
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