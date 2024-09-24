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ВС России ударили по заводу обслуживания двигателей боевой авиации ВСУ

ВС России ударили по заводу обслуживания двигателей боевой авиации ВСУ - 24.09.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по заводу обслуживания двигателей боевой авиации ВСУ

Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, занимающемуся обслуживанием газотурбинных двигателей для боевой авиации ВСУ. Об этом говорится в... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T12:52+0300

2024-09-24T12:52+0300

2024-09-24T12:52+0300

спецоперация на украине

россия

минобороны

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, занимающемуся обслуживанием газотурбинных двигателей для боевой авиации ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в заявлении оборонного ведомства.Ко всему прочему, были уничтожены скопления противника в 149 районах. В ходе операций было сбито несколько ракет, включая американские ракеты HARM и HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.В результате атак были поражены объекты энергетического комплекса и инфраструктура военного аэродрома, а также производственные цеха и пункт сбора беспилотных летательных аппаратов.

https://1prime.ru/20240922/zapad-851703516.html

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россия, минобороны