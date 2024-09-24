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Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura
Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura - 24.09.2024, ПРАЙМ
Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura
Управление делами президента РФ закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T18:36+0300
2024-09-24T18:36+0300
россия
авто
автоваз
lada aura
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Управление делами президента РФ закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения", - рассказали в пресс-службе управделами. В ведомстве отметили, что речь идёт о закупке машин в стандартной комплектации. Они предназначены для оказания транспортных услуг федеральным государственным органам, обеспечение деятельности которых возложено на Управделами президента РФ. "Автомобили будут использоваться в соответствии с регламентом для закрепления за государственными гражданскими служащими. В процессе эксплуатации будут определены критерии надёжности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами", - отметили в управделами. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
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россия, авто, автоваз, lada aura
РОССИЯ, Авто, АвтоВАЗ, LADA AURA
18:36 24.09.2024
 
Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura

Управделами президента РФ приступило к закупке машин премиум-класса Lаda Aura

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕАЭС-2023. Работа форума
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Управление делами президента РФ закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения", - рассказали в пресс-службе управделами.
В ведомстве отметили, что речь идёт о закупке машин в стандартной комплектации. Они предназначены для оказания транспортных услуг федеральным государственным органам, обеспечение деятельности которых возложено на Управделами президента РФ.
"Автомобили будут использоваться в соответствии с регламентом для закрепления за государственными гражданскими служащими. В процессе эксплуатации будут определены критерии надёжности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами", - отметили в управделами.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
Lada Aura - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
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РОССИЯАвтоАвтоВАЗLADA AURA
 
 
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