https://1prime.ru/20240924/upravdelami-851753621.html

Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura

Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura - 24.09.2024, ПРАЙМ

Управделами президента РФ приступило к закупке автомобилей Lаda Aura

Управление делами президента РФ закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T18:36+0300

2024-09-24T18:36+0300

2024-09-24T18:36+0300

россия

авто

автоваз

lada aura

https://cdnn.1prime.ru/img/84084/88/840848800_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fd89edf2450bcafedef7f3358de89e9.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Управление делами президента РФ закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura в рамках перехода на отечественные машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения", - рассказали в пресс-службе управделами. В ведомстве отметили, что речь идёт о закупке машин в стандартной комплектации. Они предназначены для оказания транспортных услуг федеральным государственным органам, обеспечение деятельности которых возложено на Управделами президента РФ. "Автомобили будут использоваться в соответствии с регламентом для закрепления за государственными гражданскими служащими. В процессе эксплуатации будут определены критерии надёжности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами", - отметили в управделами. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240919/avto-851668832.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, автоваз, lada aura