https://1prime.ru/20240924/vsu-851734111.html

"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

Несмотря на утверждения западных стран о том, что украинские войска удерживают линию фронта, в действительности ВСУ остаются в безвыходном положении,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T06:50+0300

2024-09-24T06:50+0300

2024-09-24T06:50+0300

спецоперация на украине

всу

запад

сша

фронт

военная помощь украине

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Несмотря на утверждения западных стран о том, что украинские войска удерживают линию фронта, в действительности ВСУ остаются в безвыходном положении, подчеркнул, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра. Запад продолжает говорить, что конфликт будет затягиваться и находится в состоянии застоя. Но это далеко не застой. ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить", — объяснил он.Джонсон добавил, что ВСУ испытывают серьезный кризис в главных военных сферах. Так, особенно сильны нехватка людских и технологических ресурсов, а также отсутствие условий для подготовки военных кадров. Отмечена острая нужда подразделений в системах ПВО и другого конкурентоспособного России вооружения.

https://1prime.ru/20240923/snaryady-851725084.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, запад, сша, фронт, военная помощь украине