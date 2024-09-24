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"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Несмотря на утверждения западных стран о том, что украинские войска удерживают линию фронта, в действительности ВСУ остаются в безвыходном положении,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T06:50+0300
2024-09-24T06:50+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Несмотря на утверждения западных стран о том, что украинские войска удерживают линию фронта, в действительности ВСУ остаются в безвыходном положении, подчеркнул, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра. Запад продолжает говорить, что конфликт будет затягиваться и находится в состоянии застоя. Но это далеко не застой. ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить", — объяснил он.Джонсон добавил, что ВСУ испытывают серьезный кризис в главных военных сферах. Так, особенно сильны нехватка людских и технологических ресурсов, а также отсутствие условий для подготовки военных кадров. Отмечена острая нужда подразделений в системах ПВО и другого конкурентоспособного России вооружения.
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всу, запад, сша, фронт, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД, США, фронт, военная помощь Украине
"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны специальной военной операции