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"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Несмотря на утверждения западных стран о том, что украинские войска удерживают линию фронта, в действительности ВСУ остаются в безвыходном положении,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T06:50+0300
2024-09-24T06:50+0300
спецоперация на украине
всу
запад
сша
фронт
военная помощь украине
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Несмотря на утверждения западных стран о том, что украинские войска удерживают линию фронта, в действительности ВСУ остаются в безвыходном положении, подчеркнул, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра. Запад продолжает говорить, что конфликт будет затягиваться и находится в состоянии застоя. Но это далеко не застой. ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить", — объяснил он.Джонсон добавил, что ВСУ испытывают серьезный кризис в главных военных сферах. Так, особенно сильны нехватка людских и технологических ресурсов, а также отсутствие условий для подготовки военных кадров. Отмечена острая нужда подразделений в системах ПВО и другого конкурентоспособного России вооружения.
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всу, запад, сша, фронт, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД, США, фронт, военная помощь Украине
06:50 24.09.2024
 
"Просто бегут". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны специальной военной операции

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Несмотря на утверждения западных стран о том, что украинские войска удерживают линию фронта, в действительности ВСУ остаются в безвыходном положении, подчеркнул, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра. Запад продолжает говорить, что конфликт будет затягиваться и находится в состоянии застоя. Но это далеко не застой. ВСУ практически раздавлены, и у них больше нет вариантов что-либо изменить", — объяснил он.
Джонсон добавил, что ВСУ испытывают серьезный кризис в главных военных сферах. Так, особенно сильны нехватка людских и технологических ресурсов, а также отсутствие условий для подготовки военных кадров. Отмечена острая нужда подразделений в системах ПВО и другого конкурентоспособного России вооружения.
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Спецоперация на УкраинеВСУЗАПАДСШАфронтвоенная помощь Украине
 
 
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