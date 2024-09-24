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Юань начал торги 24 сентября снижением
Юань начал торги 24 сентября снижением - 24.09.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 24 сентября снижением
Курс рубля в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,13 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:05+0300
2024-09-24T10:05+0300
2024-09-24T10:09+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,13 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижается на 1 копейку, до 13,13 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 24 сентября снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 13,13 рубля
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижается на 1 копейку, до 13,13 рубля.