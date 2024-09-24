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Норвежская Equinor подтвердила наличие залежей нефти и газа в Северном море
Норвежская Equinor подтвердила наличие залежей нефти и газа в Северном море - 24.09.2024, ПРАЙМ
Норвежская Equinor подтвердила наличие залежей нефти и газа в Северном море
Норвежская нефтегазовая группа Equinor с партнером DNO доказали наличие нефтегазовых залежей в северной части Северного моря, говорится в сообщении Норвежского... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:36+0300
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энергетика
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нефть
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor с партнером DNO доказали наличие нефтегазовых залежей в северной части Северного моря, говорится в сообщении Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). "Equinor и ее партнер DNO сделали открытие нефти и газа в северной части Северного моря", - говорится в релизе NOD. Поисково-разведочная скважина 35/11-30 S была пробурена буровой установкой Deepsea Atlantic в 2022 году, отмечается в сообщении. Одна из целей бурения была связана с открытием в скважине 35/10-9 (Heisenberg). "Здесь было доказано открытие залежей в 3,8-8,9 миллиона кубометров извлекаемой нефти, что соответствует 24-56 миллионам баррелей", - говорится в релизе. Об обнаружении залежей на участке Heisenberg NOD сообщал в марте 2023 года, тогда предварительная оценка предполагала 3,8-13,3 миллиона кубометров извлекаемого нефтяного эквивалента. Основной целью 35/11-30 S был при этом участок Angel, где объем извлекаемых запасов, по предварительной оценке, составил лишь 0,1-0,5 миллиона кубометров, что оказалось нерентабельным, также сообщает NOD. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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equinor, норвегия, северное море, нефть, газ, залежи
Энергетика, Equinor, НОРВЕГИЯ, СЕВЕРНОЕ МОРЕ, Нефть, Газ, Залежи
Норвежская Equinor подтвердила наличие залежей нефти и газа в Северном море
NOD: Equinor и ее партнер доказали наличие нефтегазовых залежей в Северном море
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor с партнером DNO доказали наличие нефтегазовых залежей в северной части Северного моря, говорится в сообщении Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
"Equinor и ее партнер DNO сделали открытие нефти и газа в северной части Северного моря", - говорится в релизе NOD.
Поисково-разведочная скважина 35/11-30 S была пробурена буровой установкой Deepsea Atlantic в 2022 году, отмечается в сообщении.
Одна из целей бурения была связана с открытием в скважине 35/10-9 (Heisenberg). "Здесь было доказано открытие залежей в 3,8-8,9 миллиона кубометров извлекаемой нефти, что соответствует 24-56 миллионам баррелей", - говорится в релизе.
Equinor с партнерами открыли новые залежи нефти и газа в Северном море
Об обнаружении залежей на участке Heisenberg NOD сообщал в марте 2023 года, тогда предварительная оценка предполагала 3,8-13,3 миллиона кубометров извлекаемого нефтяного эквивалента.
Основной целью 35/11-30 S был при этом участок Angel, где объем извлекаемых запасов, по предварительной оценке, составил лишь 0,1-0,5 миллиона кубометров, что оказалось нерентабельным, также сообщает NOD.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.