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Граната для НАТО: рубль пошел в контратаку

Граната для НАТО: рубль пошел в контратаку - 25.09.2024, ПРАЙМ

Граната для НАТО: рубль пошел в контратаку

Во вторник, 24 сентября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,95%, до 92,06 руб., евро/рубль - на 0,40%, до 102,53 руб.,... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T08:13+0300

2024-09-25T08:13+0300

2024-09-25T08:13+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Во вторник, 24 сентября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,95%, до 92,06 руб., евро/рубль - на 0,40%, до 102,53 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13,12 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 сентября: доллар - 92,92 руб., евро - 103,2191 руб. Торги по рублю открылись снижением, но он быстро пришел в себя и перешел в наступление. К 13:00 мск он уже торговался в положительной зоне. Налоговый период, пик которого приходится на 30 сентября, пока не оказывает существенного влияния на курс рубля. До конца недели продажи увеличатся, что поддержит рубль. Главными факторами, влияющими на курс рубля, являются снижение экспорта как в количественном, так и в стоимостном выражении, при одновременном восстановлении импортных потоков, что увеличивает спрос на иностранную валюту. В этих условиях жесткая денежно-кредитная политика Банка России и меры валютного контроля могут лишь замедлить девальвационные тенденции. Что касается нефтяного рынка, цена на нефть Brent в ходе европейской сессии повышалась до $75,83 за баррель. На американской сессии покупателям пришлось отступить. Поддержку ценам оказывают несколько ключевых факторов. Во-первых, позитивное влияние на рынок нефти оказывают меры стимулирования экономики, объявленные Китаем. Народный банк Китая представил широкий пакет мер денежно-кредитного стимулирования для оживления экономики, что рассматривается как наиболее масштабная программа поддержки со времен пандемии. Во-вторых, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть. Эскалация геополитических конфликтов в регионе вызывает опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти. Дополнительным фактором, способствующим росту цен на WTI, стало неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), за неделю, закончившуюся 20 сентября, запасы нефти в США снизились на 4,339 млн баррелей, что значительно превысило ожидания рынка. По прогнозу ожидалось сокращение запасов на 1,1 млн баррелей. В среду, 25 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $74,96. Участники рынка с интересом ожидают публикации официального отчета Управления энергетической информации (EIA) о запасах нефти, который будет представлен позднее на американской сессии. До 76,80 все свободно, но неизвестно, хватит ли топлива покупателям достигнуть уровня до конца недели без отката. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,06 руб. Поскольку рублю удалось пройти уровень 92,65 руб., то по доллару можно зафиксировать начало нисходящей коррекции. Идеальная отработка по ценовой модели - падение доллара до 90,50 руб. Общее ослабление доллара, налоговый период и рост нефтяных котировок должны помочь рублю частично отыграть потери. Индекс доллара проходит ключевую поддержку, после которой откроется дорога к 96 п. А это уже образует долгосрочную поддержку рублю. Индекс Мосбиржи вырос на 1,85%, до 2871,96 п., индекс РТС - на 1,46%, до 964,62 п. Есть два фактора, которые способствовали восстановлению индекса. Во-первых, регулирующие меры Банка России помогли нивелировать угрозу массовых распродаж со стороны недружественных нерезидентов. Это устранило один из значительных рисков для рынка. Во-вторых, поддержку фондовому рынку оказало ослабление рубля и рост цен на нефть, что поддержало экспортно-ориентированные российские компании. При этом сдерживающими факторами оставались сохраняющаяся геополитическая неопределенность и политика ужесточения денежно-кредитных условий Банком России. Индекс Мосбиржи движется к сопротивлению 2900, от которого ожидаем коррекции до 2800 п. Это и будет проверкой: готовы ли инвесторы двигать цены выше или начнут фиксировать прибыль по лонгам, в ожидании нового падения, потому что не успели закрыться до предыдущего падения.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, банк россии, нефть, brent