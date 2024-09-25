https://1prime.ru/20240925/analitika-851761627.html

Селективная покупка

Селективная покупка - 25.09.2024, ПРАЙМ

Селективная покупка

На рынке сохраняется оптимизм. Индекс Мосбиржи завершил торги во вторник ростом на 1,85% до 2871,96 п., индекс РТС повысился на 1,91% до 974,27 п. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T08:38+0300

2024-09-25T08:38+0300

2024-09-25T08:38+0300

мнения аналитиков

индекс мосбиржи

вк

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. На рынке сохраняется оптимизм. Индекс Мосбиржи завершил торги во вторник ростом на 1,85% до 2871,96 п., индекс РТС повысился на 1,91% до 974,27 п.Котировки Brent продолжают восстанавливаться на фоне новостей о новых мерах стимулирования экономики Китая, обострении конфликта на Ближнем Востоке (Израиль объявил о наступательной операции в Ливане, а Пентагон – о переброске дополнительных сил на Ближний Восток), рисков ураганов на побережье Мексиканского залива в США.В числе лидеров роста оказались бумаги НОВАТЭКа на новостях о запуске третьей установки фракционирования конденсата в Усть-Луге. Это позволит компании отказаться от экспорта излишков газового конденсата в пользу увеличения объема его переработки в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива. По нашим оценкам, риски в отношении НОВАТЭКа во многом учтены в текущих котировках, тогда как сильные финансовые результаты и будущие перспективы рынком игнорируются.В ближайшие три года ВК планирует инвестировать 4 млрд руб. в VK Data Platform, которая поможет бизнесу собирать и анализировать большие объемы данных для работы с крупнейшими компаниями России. Новый раунд инвестиций в еще большей степени отдалит компанию от перспективы выхода на стабильную операционную прибыль. Чистый долг группы вырос уже до 141 млрд руб., финансовые расходы только за I полугодие превысили 8 млрд руб. Большая часть долга зафиксирована под плавающую ставку, и это приведет к заметному росту процентных расходов уже во II полугодии. По нашим оценкам, ВК не показывает соответствующие "компании роста" темпы масштабирования бизнеса, и в текущих обстоятельствах компания продолжит сталкиваться со сложностями.ЦИАН завершил редомициляцию в Россию. Компания планирует до конца года сделать предложение об обмене бумаг. Компания нарастила чистую денежную позицию на балансе до 6,9 млрд руб., что открывает возможность для выплаты дивидендов и позволяет выигрывать от высоких ставок в экономике, чистый процентный доход в I полугодии вырос сразу на 179% по сравнению с 2023 годом, до 265 млн руб. В то же время период высоких ипотечных ставок характеризуется снижением динамики ряда направлений основного бизнеса компании, что может привести к ухудшению результатов во II полугодии. Стоит также иметь в виду, что после возобновления торгов навес продавцов может быть существенным из-за значительного числа акций в зарубежном контуре владения.HeadHunter (HHRU руб.) сообщил о намерении выплатить "особый" дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию после завершения процедуры редомициляции. Вместе с тем компания планирует придерживаться дивидендной политике по распределению 60-100% годовой скорректированной чистой прибыли. Компания также утвердила обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб. Новости подтверждают наш позитивный взгляд на бумаги HeadHunter. После реализации "навеса" предложения считаем бумаги интересными для покупки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, вк, циан, headhunter, brent