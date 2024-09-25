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Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак этой осенью

Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак этой осенью - 25.09.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак этой осенью

В ближайшие недели россиян ожидает увеличение числа мошеннических атак с использованием технологии дипфейк, заявили пресс-службе РАНХиГС, сославшись на... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T07:24+0300

2024-09-25T07:24+0300

2024-09-25T07:24+0300

мошенничество

атаки

мошеннические схемы

информационная безопасность

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В ближайшие недели россиян ожидает увеличение числа мошеннических атак с использованием технологии дипфейк, заявили пресс-службе РАНХиГС, сославшись на экспертов. "Эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии прогнозируют крупную волну мошеннических атак с использованием технологии "дипфейк". По их прогнозам, пик атак придется уже на эту осень", - следует из заявления. Заведующий лабораторией Геннадий Слышкин подчеркнул, что это связано как с технологическими, так и с политическими причинами. Так, он объяснил, что новые технологии "дипфейк" стали достаточно простыми в использовании, а потому ими может воспользоваться даже не квалифицированный в этой сфере специалист. Кроме того, отмечен рост инцидентов с участием украинского режима, стремящегося таким образом обогатиться и поднять моральный настрой собственного населения.На сегодняшний день наиболее популярной схемой является использование широко известных и медийных персон."В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам", – предупредила эксперт лаборатории, модератор проекта "Антимошенник" Ирина Смирнова.

https://1prime.ru/20240925/pismo-851759387.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атаки, мошеннические схемы, информационная безопасность, россия