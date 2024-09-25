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Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам

Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам - 25.09.2024, ПРАЙМ

Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам

Кроссовер Exeed RX начал поступать к российским дилерам в новой версии Flagship 8AT, сообщает аналитическое агентство "Автостат". | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T09:18+0300

2024-09-25T09:18+0300

2024-09-25T09:18+0300

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авто

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Кроссовер Exeed RX начал поступать к российским дилерам в новой версии Flagship 8AT, сообщает аналитическое агентство "Автостат".Отмечается, что автомобиль получил обновленную восьмиступенчатую коробку передач, и мощный двигатель 2.0 TGDI с 249 л.с. Также внесены изменения в дизайн экстерьера, добавлены новые цвета и дизайн колесных дисков. Цена на новую версию начинается от 5,3 миллиона рублей.Для новой версии доступен фирменный пакет услуг, онлайн-сервисы внутри автомобиля, а также возможность дистанционного управления через мобильное приложение, функция массажа водительского сиденья и электронно-регулируемая рулевая колонка, заключили в агентстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто