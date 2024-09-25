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Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам
Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам - 25.09.2024, ПРАЙМ
Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам
Кроссовер Exeed RX начал поступать к российским дилерам в новой версии Flagship 8AT, сообщает аналитическое агентство "Автостат". | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T09:18+0300
2024-09-25T09:18+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Кроссовер Exeed RX начал поступать к российским дилерам в новой версии Flagship 8AT, сообщает аналитическое агентство "Автостат".Отмечается, что автомобиль получил обновленную восьмиступенчатую коробку передач, и мощный двигатель 2.0 TGDI с 249 л.с. Также внесены изменения в дизайн экстерьера, добавлены новые цвета и дизайн колесных дисков. Цена на новую версию начинается от 5,3 миллиона рублей.Для новой версии доступен фирменный пакет услуг, онлайн-сервисы внутри автомобиля, а также возможность дистанционного управления через мобильное приложение, функция массажа водительского сиденья и электронно-регулируемая рулевая колонка, заключили в агентстве.
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китай
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
09:18 25.09.2024
 
Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к российским дилерам

"Автостат": Exeed RX в новой топовой комплектации начал поступать к дилерам РФ

© Фото : ExeedАвтомобиль Exeed RX
Автомобиль Exeed RX - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : Exeed
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Кроссовер Exeed RX начал поступать к российским дилерам в новой версии Flagship 8AT, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Отмечается, что автомобиль получил обновленную восьмиступенчатую коробку передач, и мощный двигатель 2.0 TGDI с 249 л.с. Также внесены изменения в дизайн экстерьера, добавлены новые цвета и дизайн колесных дисков. Цена на новую версию начинается от 5,3 миллиона рублей.
Для новой версии доступен фирменный пакет услуг, онлайн-сервисы внутри автомобиля, а также возможность дистанционного управления через мобильное приложение, функция массажа водительского сиденья и электронно-регулируемая рулевая колонка, заключили в агентстве.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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