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Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по продажам автомобилей в России - 25.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240925/avtovaz-851780326.html
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по продажам автомобилей в России
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по продажам автомобилей в России - 25.09.2024, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по продажам автомобилей в России
Продажи "АвтоВАЗа" в России по итогам сентября ожидаются на уровне около 40 тысяч автомобилей - на 10,5% больше аналогичного периода прошлого года, следует из... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T18:10+0300
2024-09-25T18:10+0300
экономика
авто
автоваз
продажи автомобилей
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ИЖЕВСК, 25 сен - ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России по итогам сентября ожидаются на уровне около 40 тысяч автомобилей - на 10,5% больше аналогичного периода прошлого года, следует из слов президента компании Максима Соколова. "По сентябрю, надеемся, что плюс-минус 40 тысяч - все-таки еще у нас осталось несколько дней, и мы посмотрим, как ведет себя рынок... Поэтому надеемся, что вплотную где-то подойдем к планке примерно 40 тысяч автомобилей в сентябре месяце. Хотя рассчитывали больше", — сказал Соколов в ответ на вопрос журналистов о планах "АвтоВАЗа" по продажам автомобилей в сентябре. В сентябре 2023 года продажи "АвтоВАЗа" в РФ составили 36,2 тысячи автомобилей. Соколов отметил, что результаты текущего месяца, скорее всего, будут ниже ожиданий в связи с активной экспансией китайского автопрома. "Хотя традиционно в сентябре к концу года продажи как бы раскачиваются, но реалии рынка таковы, что китайский автопром в преддверии решения по утильсбору, за счет масштабных, несопоставимых с ценой автомобиля скидок, достигает высоких показателей. И часть клиентов, которые традиционно покупают автомобили Lada, за счет этих огромных скидок переходят в сегменты продукции китайского автопрома", — пояснил Соколов. Президент "АвтоВАЗа" ожидает, что все меры государственной поддержки, несмотря на отложенный эффект, позитивно повлияют на отечественный автопром.Соколов также сообщил, что "АвтоВАЗ" сохраняет планы по продажам автомобилей в России в 2024 году на уровне более 450 тысяч единиц.В начале года компания озвучивала план продать на российском рынке 450 тысяч машин бренда, а в июне улучшила этот прогноз на 5%."Мы рассчитываем, что уровень продаж превысит планку в 450 тысяч автомобилей по году", - сказал Соколов в среду.В 2023 году, по данным "АвтоВАЗа", в России было продано 352,7 тысячи автомобилей Lada. Таким образом, рост продаж в текущем году ожидается примерно на треть.
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авто, автоваз, продажи автомобилей
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, продажи автомобилей
18:10 25.09.2024
 
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по продажам автомобилей в России

"Соколов: АвтоВАЗ" в сентябре рассчитывает продать в РФ около 40 тысяч машин

Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ
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ИЖЕВСК, 25 сен - ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России по итогам сентября ожидаются на уровне около 40 тысяч автомобилей - на 10,5% больше аналогичного периода прошлого года, следует из слов президента компании Максима Соколова.
"По сентябрю, надеемся, что плюс-минус 40 тысяч - все-таки еще у нас осталось несколько дней, и мы посмотрим, как ведет себя рынок... Поэтому надеемся, что вплотную где-то подойдем к планке примерно 40 тысяч автомобилей в сентябре месяце. Хотя рассчитывали больше", — сказал Соколов в ответ на вопрос журналистов о планах "АвтоВАЗа" по продажам автомобилей в сентябре.
В сентябре 2023 года продажи "АвтоВАЗа" в РФ составили 36,2 тысячи автомобилей.
Соколов отметил, что результаты текущего месяца, скорее всего, будут ниже ожиданий в связи с активной экспансией китайского автопрома.
"Хотя традиционно в сентябре к концу года продажи как бы раскачиваются, но реалии рынка таковы, что китайский автопром в преддверии решения по утильсбору, за счет масштабных, несопоставимых с ценой автомобиля скидок, достигает высоких показателей. И часть клиентов, которые традиционно покупают автомобили Lada, за счет этих огромных скидок переходят в сегменты продукции китайского автопрома", — пояснил Соколов.
Президент "АвтоВАЗа" ожидает, что все меры государственной поддержки, несмотря на отложенный эффект, позитивно повлияют на отечественный автопром.
Соколов также сообщил, что "АвтоВАЗ" сохраняет планы по продажам автомобилей в России в 2024 году на уровне более 450 тысяч единиц.
В начале года компания озвучивала план продать на российском рынке 450 тысяч машин бренда, а в июне улучшила этот прогноз на 5%.
"Мы рассчитываем, что уровень продаж превысит планку в 450 тысяч автомобилей по году", - сказал Соколов в среду.
В 2023 году, по данным "АвтоВАЗа", в России было продано 352,7 тысячи автомобилей Lada. Таким образом, рост продаж в текущем году ожидается примерно на треть.
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