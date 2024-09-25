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Умерить аппетиты. Банки лишат одной из возможностей заработать на клиентах

Умерить аппетиты. Банки лишат одной из возможностей заработать на клиентах - 25.09.2024, ПРАЙМ

Умерить аппетиты. Банки лишат одной из возможностей заработать на клиентах

Принятый Госдумой закон об ужесточении с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг,... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T02:00+0300

2024-09-25T02:00+0300

2024-09-25T02:00+0300

экономика

страхование жизни

инвестиции

мисселинг

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Принятый Госдумой закон об ужесточении с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Инвестиционное и накопительное страхование жизни являются достаточно популярными инструментами сбережения и приумножения капитала. Однако они в большей степени рассчитаны на квалифицированных инвесторов, осознающих все плюсы и минусы их использования. Нередко случается так, что недостаточно финнасово грамотные граждане становятся жертвой недобросовестных продаж (мисселинга) и не получают доход, на который рассчитывали.По данным Банка России только в 2023 году более 1,1 миллиона граждан приобрели полисы добровольного страхования жизни. Всероссийский союз страховщиков приводит следующую статистику - накопленные резервы страховщиков жизни составляют по итогам I квартала 2024 года около 1,6 триллиона рублей.“Как правило именно страхование жизни становится наиболее распространенной практикой мисселинга, т.е. недобросовестных продаж со стороны банков, которые вместо стандартных и безопасных инструментов продвигают более прибыльные, но и более рискованные”, - говорит Валишвили.На этом фоне Банк России не просто контролирует работу банков и страховщиков, но и постоянно ужесточают требования для защиты прав потребителей финансовых услуг. Теперь закон разрешает заключать ДСЖ лишь с квалифицированными инвесторами, либо проводить предварительное тестирование неквалифицированных. Исключение возможно лишь в некоторых случаях.Финансист напомнила, что с 1 апреля 2024 года вступили в силу новые требования к договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Теперь страховые компании не имеют права отказывать клиентам в выплате всего заработанного инвестиционного дохода, а сама выплата должна быть не меньше совокупных взносов страхователя. На осуществление выплаты у страховщика есть максимум 30 дней после подачи заявления клиентом.“Таким образом, "зашить" в страховой продукт сложные для понимания клиента условия или условия, нарушающие права потребителя, становится достаточно сложно. В любом случае, при выявлении недобросовестных практик со стороны банков или страховщиков граждане могут обратиться за защитой своих прав в электронную приемную Банка России”, - заключила специалист.

https://1prime.ru/20240924/stavka-851743579.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страхование жизни, инвестиции, мисселинг