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Коллекторы рассказали, спустя какой срок банки передают им долг

Коллекторы рассказали, спустя какой срок банки передают им долг - 25.09.2024, ПРАЙМ

Коллекторы рассказали, спустя какой срок банки передают им долг

Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T06:24+0300

2024-09-25T06:24+0300

2024-09-25T06:24+0300

банк

коллекторы

сбербанк

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка", - рассказал глава АБК. Он отметил, что передача долга происходит в соответствии с законом 230-ФЗ. Проходят тендеры, выбираются агенты и идет передача, как на аутсорсинг. "Банки, проведя все необходимые мероприятия, найдя точки безубыточности для себя, принимают решение, что дальше сопровождать долг им невыгодно, и передают его на обычной электронной торговой площадке, которых несколько на рынке. Путем обычных открытых конкурсных процедур компании "соревнуются", предлагают какую-то лучшую цену, и, исходя из этого, приобретают портфели", - объяснил Колосков. Также он добавил, что коллекторские агентства обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить клиента о том, что они перекупили долг у банка. Информация о передаче также публикуется в специальном реестре.

https://1prime.ru/20240925/banki-851750051.html

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банк, коллекторы, сбербанк