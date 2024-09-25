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В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella - 25.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240925/knewstar-851777299.html
В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella
В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella - 25.09.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella
Бренд Knewstar объявил о начале продаж в России дебютного кроссовера 001, сообщил портал Autonews.ru. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:45+0300
2024-09-25T16:45+0300
экономика
авто
россия
кроссовер
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бренд Knewstar объявил о начале продаж в России дебютного кроссовера 001, сообщил портал Autonews.ru.Отмечается, что модель доступна в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Первая комплектация является базовой для российского рынка. Ее стоимость стартует от 3 795 990 рублей. Комплектация Flagship обойдется в 4 025 990 рублей, а Flagship Sport — в 4 125 990 рублей. Knewstar 001 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра. Мощность в комплектациях Luxury и Flagship составляет 200 лошадиных сил, а в Flagship Sport — 238 лошадиных сил, пишет Autonews.ru. По данным портала, двигатель функционирует в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 6,9 или 7,4 секунды в зависимости от мощности мотора. Также отмечается, что Knewstar 001 является слегка перелицованным Geely Tugella.
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авто, россия, кроссовер
Экономика, Авто, РОССИЯ, кроссовер
16:45 25.09.2024
 
В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella

Autonews.ru: в РФ стартовали продажи кроссовера Knewstar 001 по цене от ₽3,8 млн

© Фото : KnewstarАвтомобиль Knewstar 001
Автомобиль Knewstar 001 - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : Knewstar
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бренд Knewstar объявил о начале продаж в России дебютного кроссовера 001, сообщил портал Autonews.ru.
Отмечается, что модель доступна в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport.
Первая комплектация является базовой для российского рынка. Ее стоимость стартует от 3 795 990 рублей. Комплектация Flagship обойдется в 4 025 990 рублей, а Flagship Sport — в 4 125 990 рублей.
Knewstar 001 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра. Мощность в комплектациях Luxury и Flagship составляет 200 лошадиных сил, а в Flagship Sport — 238 лошадиных сил, пишет Autonews.ru.
По данным портала, двигатель функционирует в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 6,9 или 7,4 секунды в зависимости от мощности мотора.
Также отмечается, что Knewstar 001 является слегка перелицованным Geely Tugella.
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ЭкономикаАвтоРОССИЯкроссовер
 
 
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