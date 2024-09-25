https://1prime.ru/20240925/knewstar-851777299.html

В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella

В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella - 25.09.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи кроссовера Knewstar 001, он дешевле Tugella

Бренд Knewstar объявил о начале продаж в России дебютного кроссовера 001, сообщил портал Autonews.ru. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T16:45+0300

2024-09-25T16:45+0300

2024-09-25T16:45+0300

экономика

авто

россия

кроссовер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851776976_14:0:2147:1200_1920x0_80_0_0_7ae868b3ac6d750d29b64ffd7fafccc8.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бренд Knewstar объявил о начале продаж в России дебютного кроссовера 001, сообщил портал Autonews.ru.Отмечается, что модель доступна в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Первая комплектация является базовой для российского рынка. Ее стоимость стартует от 3 795 990 рублей. Комплектация Flagship обойдется в 4 025 990 рублей, а Flagship Sport — в 4 125 990 рублей. Knewstar 001 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра. Мощность в комплектациях Luxury и Flagship составляет 200 лошадиных сил, а в Flagship Sport — 238 лошадиных сил, пишет Autonews.ru. По данным портала, двигатель функционирует в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 6,9 или 7,4 секунды в зависимости от мощности мотора. Также отмечается, что Knewstar 001 является слегка перелицованным Geely Tugella.

https://1prime.ru/20240924/changan-851758539.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, кроссовер