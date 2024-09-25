https://1prime.ru/20240925/konflikt-851762393.html

"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России

"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России

Будапешт выступает против разрешения Украине использовать поставленное оружие для ударов вглубь России, поскольку это повысит риски эскалации, подчеркнул... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T09:32+0300

2024-09-25T09:32+0300

2024-09-25T09:38+0300

спецоперация на украине

венгрия

россия

украина

ракетные удары

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg

ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Будапешт выступает против разрешения Украине использовать поставленное оружие для ударов вглубь России, поскольку это повысит риски эскалации, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости. "Мы действительно опасаемся и обеспокоены любыми мерами, которые могут привести к эскалации, независимо от того, кто их предпримет. Если какой-либо шаг увеличивает риск эскалации, мы против него", – объяснил глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН. Сийярто также добавил, что Венгрия является одним из ближайших соседей России, те же, кто ратует за эскалацию конфликта, находятся далеко. "Это наша проблема", – заключил дипломат.

https://1prime.ru/20240925/konflikt-851762005.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, россия, украина, ракетные удары