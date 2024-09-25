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"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240925/konflikt-851762393.html
"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России
"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России
Будапешт выступает против разрешения Украине использовать поставленное оружие для ударов вглубь России, поскольку это повысит риски эскалации, подчеркнул... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T09:32+0300
2024-09-25T09:38+0300
спецоперация на украине
венгрия
россия
украина
ракетные удары
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ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Будапешт выступает против разрешения Украине использовать поставленное оружие для ударов вглубь России, поскольку это повысит риски эскалации, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости. "Мы действительно опасаемся и обеспокоены любыми мерами, которые могут привести к эскалации, независимо от того, кто их предпримет. Если какой-либо шаг увеличивает риск эскалации, мы против него", – объяснил глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН. Сийярто также добавил, что Венгрия является одним из ближайших соседей России, те же, кто ратует за эскалацию конфликта, находятся далеко. "Это наша проблема", – заключил дипломат.
https://1prime.ru/20240925/konflikt-851762005.html
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венгрия, россия, украина, ракетные удары
Спецоперация на Украине, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ракетные удары
09:32 25.09.2024 (обновлено: 09:38 25.09.2024)
 
"Это наша проблема": в Венгрии высказались об ударах ВСУ "вглубь" России

Сийярто: Венгрия против разрешения Киеву бить вглубь РФ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Будапешт выступает против разрешения Украине использовать поставленное оружие для ударов вглубь России, поскольку это повысит риски эскалации, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.
"Мы действительно опасаемся и обеспокоены любыми мерами, которые могут привести к эскалации, независимо от того, кто их предпримет. Если какой-либо шаг увеличивает риск эскалации, мы против него", – объяснил глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН.
Сийярто также добавил, что Венгрия является одним из ближайших соседей России, те же, кто ратует за эскалацию конфликта, находятся далеко. "Это наша проблема", – заключил дипломат.
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Спецоперация на УкраинеВЕНГРИЯРОССИЯУКРАИНАракетные удары
 
 
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