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Эксперт назвал кроссоверы на "вторичке", которые стоит обходить стороной
Эксперт назвал кроссоверы на "вторичке", которые стоит обходить стороной - 25.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал кроссоверы на "вторичке", которые стоит обходить стороной
Эксперт Expocar Александр Ковалев перечислил в беседе с "Российской газетой" кроссоверы, которые не стоит покупать на вторичном рынке. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:54+0300
2024-09-25T10:54+0300
2024-09-25T10:54+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Эксперт Expocar Александр Ковалев перечислил в беседе с "Российской газетой" кроссоверы, которые не стоит покупать на вторичном рынке.По словам эксперта, в пятерку проблемных автомобилей входят BMW X1 и X3 с моторами серии N20, выпускавшиеся до 2015 года. Ремонт и обслуживание этих автомобилей являются дорогостоящими и частыми процедурами, которые не соответствуют престижу марки.На четвертом месте находятся китайские кроссоверы Chery Tiggo T11 и Geely Emgrand X7 I, страдающие от коррозии кузова. Volkswagen Tiguan первого поколения занимает третье место в списке из-за чувствительности двигателей качеству топлива и техническому обслуживанию.Brilliance V3 занимает второе место из-за проблем с низким качеством сборки и недостатком запчастей. На первом месте находятся китайские кроссоверы Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600, которые покинули российский рынок после банкротства компаний. Эти автомобили имеют множество недостатков, от низкого качества деталей до сложности обслуживания, а также трудности при поиске автозапчастей, заключил Ковалев.
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россия, кроссоверы, авто, новости компании
РОССИЯ, кроссоверы, Авто, Новости компании
Эксперт назвал кроссоверы на "вторичке", которые стоит обходить стороной
Автоэксперт Ковалев объяснил, какие кроссоверы нельзя покупать на вторичке
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Эксперт Expocar Александр Ковалев перечислил
в беседе с "Российской газетой" кроссоверы, которые не стоит покупать на вторичном рынке.
По словам эксперта, в пятерку проблемных автомобилей входят BMW X1 и X3 с моторами серии N20, выпускавшиеся до 2015 года. Ремонт и обслуживание этих автомобилей являются дорогостоящими и частыми процедурами, которые не соответствуют престижу марки.
На четвертом месте находятся китайские кроссоверы Chery Tiggo T11 и Geely Emgrand X7 I, страдающие от коррозии кузова. Volkswagen Tiguan первого поколения занимает третье место в списке из-за чувствительности двигателей качеству топлива и техническому обслуживанию.
Brilliance V3 занимает второе место из-за проблем с низким качеством сборки и недостатком запчастей. На первом месте находятся китайские кроссоверы Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600, которые покинули российский рынок после банкротства компаний. Эти автомобили имеют множество недостатков, от низкого качества деталей до сложности обслуживания, а также трудности при поиске автозапчастей, заключил Ковалев.
В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz