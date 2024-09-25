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Эксперт назвал кроссоверы на "вторичке", которые стоит обходить стороной

Эксперт назвал кроссоверы на "вторичке", которые стоит обходить стороной - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал кроссоверы на "вторичке", которые стоит обходить стороной

Эксперт Expocar Александр Ковалев перечислил в беседе с "Российской газетой" кроссоверы, которые не стоит покупать на вторичном рынке. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:54+0300

2024-09-25T10:54+0300

2024-09-25T10:54+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Эксперт Expocar Александр Ковалев перечислил в беседе с "Российской газетой" кроссоверы, которые не стоит покупать на вторичном рынке.По словам эксперта, в пятерку проблемных автомобилей входят BMW X1 и X3 с моторами серии N20, выпускавшиеся до 2015 года. Ремонт и обслуживание этих автомобилей являются дорогостоящими и частыми процедурами, которые не соответствуют престижу марки.На четвертом месте находятся китайские кроссоверы Chery Tiggo T11 и Geely Emgrand X7 I, страдающие от коррозии кузова. Volkswagen Tiguan первого поколения занимает третье место в списке из-за чувствительности двигателей качеству топлива и техническому обслуживанию.Brilliance V3 занимает второе место из-за проблем с низким качеством сборки и недостатком запчастей. На первом месте находятся китайские кроссоверы Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600, которые покинули российский рынок после банкротства компаний. Эти автомобили имеют множество недостатков, от низкого качества деталей до сложности обслуживания, а также трудности при поиске автозапчастей, заключил Ковалев.

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россия, кроссоверы, авто, новости компании