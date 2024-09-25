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Эксперт раскрыла, когда мировые цены на нефть вернутся к комфортному уровню

Эксперт раскрыла, когда мировые цены на нефть вернутся к комфортному уровню - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыла, когда мировые цены на нефть вернутся к комфортному уровню

Мировые цены на нефть в конце года вернутся в диапазон 75-85 долларов за баррель, а основная российская марка Urals - в диапазон 65-75 долларов благодаря... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T05:20+0300

2024-09-25T05:20+0300

2024-09-25T05:20+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в конце года вернутся в диапазон 75-85 долларов за баррель, а основная российская марка Urals - в диапазон 65-75 долларов благодаря фундаментальным факторам, спрогнозировала для РИА Новости старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко. Цены на нефть марки Brent в начале сентября стремительно снижались, опустившись 10 сентября ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Однако позднее котировки немного скорректировались. Сейчас мировая цена находится около 74-75 долларов. Вместе с тем, по данным агентства Блумберг, российская экспортная нефть Urals дешевела в сентябре две недели подряд, опустившись ниже 60 долларов за баррель, то есть так называемого потолка цен на нефть, установленного G7 в отношении России. "Прогноз до конца года. На текущих уровнях нефть, скорее, перепродана. Исходя из данных Минэнерго США, дефицит в третьем квартале приблизится к 1 миллиону баррелей в сутки, и данная цифра вырастет до 1,26 миллиона баррелей в сутки в последнем квартале года с учетом продления ограничений ОПЕК+ как минимум до декабря. Ожидаю, что фундаментальные факторы поддержат цены и вернут котировки Brent в диапазон 75-85 за баррель (Urals в диапазон 65-75)", - сказала эксперт. Собеседница агентства считает, что текущая цена российской нефти для компаний все еще комфортна, хотя и "незначительно ниже уровня, изначально заложенного в бюджет". "В то же время тот факт, что цена оказалась ниже установленного потолка, открывает доступ к большему количеству судов и страховых компаний, что в свою очередь может снизить расходы на доставку нефти покупателям, то есть поможет дальнейшему сужению спреда Brent - Urals. Однако, я не думаю, что цена останется ниже этого уровня надолго, так как фундаментальные факторы указывают на чрезмерно негативную реакцию рынка, притом что в текущий момент на рынке дефицит", - пояснила Бутенко.

https://1prime.ru/20240924/spros-851755885.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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