ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть

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ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть
ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть - 25.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть
Возросли риски формирования более низкой мировой цены на нефть на прогнозном горизонте, это связано с растущими опасениями участников рынка по поводу... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:23+0300
2024-09-25T16:23+0300
2024-09-25T16:23+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Возросли риски формирования более низкой мировой цены на нефть на прогнозном горизонте, это связано с растущими опасениями участников рынка по поводу дальнейших темпов роста мировой экономики, следует из резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания Банка России. "Участники обсуждения отметили, что ситуация в мировой экономике в целом развивалась в соответствии с июльским прогнозом Банка России. Однако за прошедший период возросли риски формирования более низкой цены на нефть на прогнозном горизонте", - говорится в резюме. Согласно документу, "это связано с увеличением опасений у участников рынка по поводу темпов дальнейшего роста мировой экономики, в частности экономики Китая". В результате на среднесрочном горизонте спрос на нефть может оказаться более слабым. Ранее в сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявляла, что снижение цен на нефть, которое наблюдалось в этом месяце, было связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления.
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нефть, цена
ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть
ЦБ: возросли риски формирования более низкой цены на нефть на прогнозном горизонте
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Возросли риски формирования более низкой мировой цены на нефть на прогнозном горизонте, это связано с растущими опасениями участников рынка по поводу дальнейших темпов роста мировой экономики, следует из резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания Банка России.
"Участники обсуждения отметили, что ситуация в мировой экономике в целом развивалась в соответствии с июльским прогнозом Банка России. Однако за прошедший период возросли риски формирования более низкой цены на нефть на прогнозном горизонте", - говорится в резюме.
Согласно документу, "это связано с увеличением опасений у участников рынка по поводу темпов дальнейшего роста мировой экономики, в частности экономики Китая". В результате на среднесрочном горизонте спрос на нефть может оказаться более слабым.
Ранее в сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявляла, что снижение цен на нефть, которое наблюдалось в этом месяце, было связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления.