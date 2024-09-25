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ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть

ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть - 25.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост рисков формирования более низкой цены на нефть

Возросли риски формирования более низкой мировой цены на нефть на прогнозном горизонте, это связано с растущими опасениями участников рынка по поводу... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T16:23+0300

2024-09-25T16:23+0300

2024-09-25T16:23+0300

банк россии

нефть

цена

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Возросли риски формирования более низкой мировой цены на нефть на прогнозном горизонте, это связано с растущими опасениями участников рынка по поводу дальнейших темпов роста мировой экономики, следует из резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания Банка России. "Участники обсуждения отметили, что ситуация в мировой экономике в целом развивалась в соответствии с июльским прогнозом Банка России. Однако за прошедший период возросли риски формирования более низкой цены на нефть на прогнозном горизонте", - говорится в резюме. Согласно документу, "это связано с увеличением опасений у участников рынка по поводу темпов дальнейшего роста мировой экономики, в частности экономики Китая". В результате на среднесрочном горизонте спрос на нефть может оказаться более слабым. Ранее в сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявляла, что снижение цен на нефть, которое наблюдалось в этом месяце, было связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цена