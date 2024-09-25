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Добыча нефти в США за неделю сохранилась на прежнем уровне

Добыча нефти в США за неделю сохранилась на прежнем уровне - 25.09.2024, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю сохранилась на прежнем уровне

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 сентября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T17:34+0300

2024-09-25T17:34+0300

2024-09-25T18:00+0300

энергетика

сша

добыча нефти в сша

запасы нефти в сша

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 сентября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,34 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,39 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 10 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, и понизило на 2025 год - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона.Также из обзора следует, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 сентября, сократились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 413 миллионов баррелей.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения запасов лишь на 1,4 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом выросли до 22,8 миллиона баррелей с 22,7 миллиона.Запасы бензина уменьшились на 0,7%, или на 1,5 миллиона баррелей, до 220,1 миллиона. Аналитики при этом ожидали увеличения показателя менее чем на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,2 миллиона баррелей, до 122,9 миллиона, прогнозировалось снижение на 1,6 миллиона баррелей.Кроме того, по данным отчета, стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 20 сентября, увеличился на 1,287 миллиона баррелей - до 381,893 миллиона.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.

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