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"Список желаний": американская газета раскритиковала план Зеленского
"Список желаний": американская газета раскритиковала план Зеленского - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Список желаний": американская газета раскритиковала план Зеленского
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского больше похож на список его желаний, а потому не поможет урегулировать конфликт, сообщает издание... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:11+0300
2024-09-25T10:11+0300
2024-09-25T10:11+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского больше похож на список его желаний, а потому не поможет урегулировать конфликт, сообщает издание American Conservative. Ранее газета Times писала, что "план победы" описан в четырех пунктах. Зеленский требует предоставить Украине гарантии безопасности, разрешение продолжить атаку на российские приграничные территории, продолжить поставки вооружения, а также финансово поддержать экономику страны. Украинский телеканал "Общественное" позже добавил, что план предусматривает также пятый пункт о своевременном получении западного оружия."Четыре пункта плана Зеленского представляют собой скорее повторение его списка желаний, чем план. И в этих четырех пунктах нет ничего, что указывало бы на повышение шансов на переговоры или победу", - следует из статьи American Conservative.Авторы также добавили, что план не поспособствует разрешению конфликта, если его содержание ограничится новыми требованиями киевского режима.
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владимир зеленский, план, украина, запад, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, УКРАИНА, ЗАПАД, мирные переговоры
"Список желаний": американская газета раскритиковала план Зеленского
American Conservative: "план победы" Зеленского представляет собой список его желаний
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского больше похож на список его желаний, а потому не поможет урегулировать конфликт, сообщает издание American Conservative
.
Ранее газета Times писала, что "план победы" описан в четырех пунктах. Зеленский требует предоставить Украине гарантии безопасности, разрешение продолжить атаку на российские приграничные территории, продолжить поставки вооружения, а также финансово поддержать экономику страны. Украинский телеканал "Общественное" позже добавил, что план предусматривает также пятый пункт о своевременном получении западного оружия.
"Четыре пункта плана Зеленского представляют собой скорее повторение его списка желаний, чем план. И в этих четырех пунктах нет ничего, что указывало бы на повышение шансов на переговоры или победу", - следует из статьи American Conservative.
Авторы также добавили, что план не поспособствует разрешению конфликта, если его содержание ограничится новыми требованиями киевского режима.
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