https://1prime.ru/20240925/plan-851764999.html
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине
Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:13+0300
2024-09-25T11:13+0300
2024-09-25T11:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
россия
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию конфликта, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Ранее Зеленский в ходе своего выступления на заседании СБ ООН подверг критике мирные инициативы других стран, а также тех, кто настаивает на диалоге Украины и России."В принципе, было понятно, что вступление Украины в НАТО, получение дополнительных объемов оружия, финансирования никак не способствуют мирному соглашению", - объяснил политолог.Он также подчеркнул, что, несмотря не желание главы киевского режима провести очередной саммит по Украине без участия российской стороны, такой формат не сможет урегулировать конфликт. Именно поэтому, резюмировал Безпалько, все, кто ждал план Зеленского, могут "поставить на нем крест".
https://1prime.ru/20240925/plan-851764834.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине
Политолог: у Зеленского не было мирного плана, на этом можно поставить крест
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию конфликта, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский в ходе своего выступления на заседании СБ ООН подверг критике мирные инициативы других стран, а также тех, кто настаивает на диалоге Украины и России.
"В принципе, было понятно, что вступление Украины в НАТО, получение дополнительных объемов оружия, финансирования никак не способствуют мирному соглашению", - объяснил политолог.
Он также подчеркнул, что, несмотря не желание главы киевского режима провести очередной саммит по Украине без участия российской стороны, такой формат не сможет урегулировать конфликт. Именно поэтому, резюмировал Безпалько, все, кто ждал план Зеленского, могут "поставить на нем крест".
Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России