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"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине

"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине

Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:13+0300

2024-09-25T11:13+0300

2024-09-25T11:13+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

россия

мирные переговоры

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию конфликта, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Ранее Зеленский в ходе своего выступления на заседании СБ ООН подверг критике мирные инициативы других стран, а также тех, кто настаивает на диалоге Украины и России."В принципе, было понятно, что вступление Украины в НАТО, получение дополнительных объемов оружия, финансирования никак не способствуют мирному соглашению", - объяснил политолог.Он также подчеркнул, что, несмотря не желание главы киевского режима провести очередной саммит по Украине без участия российской стороны, такой формат не сможет урегулировать конфликт. Именно поэтому, резюмировал Безпалько, все, кто ждал план Зеленского, могут "поставить на нем крест".

https://1prime.ru/20240925/plan-851764834.html

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владимир зеленский, украина, россия, мирные переговоры