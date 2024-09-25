Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240925/plan-851764999.html
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине
Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:13+0300
2024-09-25T11:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
россия
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию конфликта, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Ранее Зеленский в ходе своего выступления на заседании СБ ООН подверг критике мирные инициативы других стран, а также тех, кто настаивает на диалоге Украины и России."В принципе, было понятно, что вступление Украины в НАТО, получение дополнительных объемов оружия, финансирования никак не способствуют мирному соглашению", - объяснил политолог.Он также подчеркнул, что, несмотря не желание главы киевского режима провести очередной саммит по Украине без участия российской стороны, такой формат не сможет урегулировать конфликт. Именно поэтому, резюмировал Безпалько, все, кто ждал план Зеленского, могут "поставить на нем крест".
https://1prime.ru/20240925/plan-851764834.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
11:13 25.09.2024
 
"Можно поставить крест". Политолог оценил планы Зеленского по Украине

Политолог: у Зеленского не было мирного плана, на этом можно поставить крест

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения переговоров с Москвой подтверждает тот факт, что у него никогда не было плана по урегулированию конфликта, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский в ходе своего выступления на заседании СБ ООН подверг критике мирные инициативы других стран, а также тех, кто настаивает на диалоге Украины и России.
"В принципе, было понятно, что вступление Украины в НАТО, получение дополнительных объемов оружия, финансирования никак не способствуют мирному соглашению", - объяснил политолог.
Он также подчеркнул, что, несмотря не желание главы киевского режима провести очередной саммит по Украине без участия российской стороны, такой формат не сможет урегулировать конфликт. Именно поэтому, резюмировал Безпалько, все, кто ждал план Зеленского, могут "поставить на нем крест".
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России
11:07
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАРОССИЯмирные переговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала