https://1prime.ru/20240925/plennyy-851759647.html
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ - 25.09.2024, ПРАЙМ
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ
За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T06:17+0300
2024-09-25T06:17+0300
2024-09-25T06:17+0300
спецоперация на украине
украина
пленные
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2962f5f0b18a5349eeb9670c03d2d4bd.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – ПРАЙМ. За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на Россию, заявил взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады. "Из Яблоновки (село в Сумской области Украины) нас забрали и привезли сюда, в Казачью Локню (село в Суджанском районе Курской области), 10 сентября... сразу вечером и отправили на позиции. Когда еще был на Украине, нам сказали, что едете за границу", - объяснил украинский военный. Он также добавил, что изначально его батальон привезли на территории, которые находились в отдалении от населенных пунктов.
https://1prime.ru/20240924/sholts-851742155.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abc69343d0309a979833119187d2fec0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, пленные, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, пленные, ВСУ, РОССИЯ
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ
Рядовые ВСУ до нападения на Курскую область знали, что идут для вторжения в РФ
КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – ПРАЙМ. За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на Россию, заявил взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Из Яблоновки (село в Сумской области Украины) нас забрали и привезли сюда, в Казачью Локню (село в Суджанском районе Курской области), 10 сентября... сразу вечером и отправили на позиции. Когда еще был на Украине, нам сказали, что едете за границу", - объяснил украинский военный.
Он также добавил, что изначально его батальон привезли на территории, которые находились в отдалении от населенных пунктов.
"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине