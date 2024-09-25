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Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ

Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ - 25.09.2024, ПРАЙМ

Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ

За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T06:17+0300

2024-09-25T06:17+0300

2024-09-25T06:17+0300

спецоперация на украине

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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – ПРАЙМ. За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на Россию, заявил взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады. "Из Яблоновки (село в Сумской области Украины) нас забрали и привезли сюда, в Казачью Локню (село в Суджанском районе Курской области), 10 сентября... сразу вечером и отправили на позиции. Когда еще был на Украине, нам сказали, что едете за границу", - объяснил украинский военный. Он также добавил, что изначально его батальон привезли на территории, которые находились в отдалении от населенных пунктов.

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украина, пленные, всу, россия