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Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ - 25.09.2024, ПРАЙМ
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ
За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T06:17+0300
2024-09-25T06:17+0300
спецоперация на украине
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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – ПРАЙМ. За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на Россию, заявил взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады. "Из Яблоновки (село в Сумской области Украины) нас забрали и привезли сюда, в Казачью Локню (село в Суджанском районе Курской области), 10 сентября... сразу вечером и отправили на позиции. Когда еще был на Украине, нам сказали, что едете за границу", - объяснил украинский военный. Он также добавил, что изначально его батальон привезли на территории, которые находились в отдалении от населенных пунктов.
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украина, пленные, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, пленные, ВСУ, РОССИЯ
06:17 25.09.2024
 
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ

Рядовые ВСУ до нападения на Курскую область знали, что идут для вторжения в РФ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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КУРСКАЯ ОБЛ., 25 сен – ПРАЙМ. За некоторое время до атаки украинских войск на российские приграничные территории командование сообщило подразделениям, что боевая задача - нападение на Россию, заявил взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Из Яблоновки (село в Сумской области Украины) нас забрали и привезли сюда, в Казачью Локню (село в Суджанском районе Курской области), 10 сентября... сразу вечером и отправили на позиции. Когда еще был на Украине, нам сказали, что едете за границу", - объяснил украинский военный.
Он также добавил, что изначально его батальон привезли на территории, которые находились в отдалении от населенных пунктов.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАпленныеВСУРОССИЯ
 
 
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