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Минэкономразвития РФ подготовило прогноз потребности кадров до 2030 года - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития РФ подготовило прогноз потребности кадров до 2030 года
Минэкономразвития РФ подготовило прогноз потребности кадров до 2030 года - 25.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития РФ подготовило прогноз потребности кадров до 2030 года
Минэкономразвития России подготовило прогноз потребностей экономики страны в кадрах до 2030 года и направило его в Минтруд для формирования для системы... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:05+0300
2024-09-25T14:05+0300
максим решетников
минэкономразвития рф
кадры
подготовка специалистов
безработица
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило прогноз потребностей экономики страны в кадрах до 2030 года и направило его в Минтруд для формирования для системы образования своеобразного заказа по конкретным специальностям, сказал глава министерства Максим Решетников. В проекте прогноза социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку министерство ожидает, что безработица продолжит оставаться на низком уровне и составит в среднем за год 2,6% ежегодно. "По поводу кадрового прогноза, он у нас есть, он формально не является частью прогноза социально-экономического развития, но мы его подготовили еще весной, как раз до 2030-го года, в разрезе основных видов экономической деятельности", - сказал Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа. По его словам, документ был обсужден с профильными министерствами, в том числе с точки зрения тенденций в производительности труда, дополнительных потребностей в кадрах. "Мы его представили в Минтруд, и Минтруд сейчас трансформирует этот прогноз по конкретным специальностям, с тем чтобы дать заказ для системы образования. Потому что ОКВЭДы сами по себе для системы образования не информативны, а надо понимать, кого в конкретной отрасли надо готовить", - пояснил Решетников. При этом он отметил, что важным фактором на фоне низкой безработицы является производительность труда. "Подготовка кадров важна абсолютно, но без роста производительности труда мы потребности не закроем. Равно как и нужна разумная миграционная политика, понимая, что вопросы привлечения именно миграционных кадров в экономику ограничены, с одной стороны, нашими требованиями, которые, очевидно, будут меняться и будут расти, а с другой стороны, - мы все-таки конкурируем за привлечение кадров", - добавил министр. Он отметил, что, например, многие европейские страны открыли программы по привлечению кадров из стран Центральной Азии.
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максим решетников, минэкономразвития рф, кадры, подготовка специалистов, безработица
Максим Решетников, Минэкономразвития РФ, Кадры, подготовка специалистов, безработица
14:05 25.09.2024
 
Минэкономразвития РФ подготовило прогноз потребности кадров до 2030 года

Решетников: Минэкономразвития РФ подготовило прогноз потребности кадров до 2030 года

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило прогноз потребностей экономики страны в кадрах до 2030 года и направило его в Минтруд для формирования для системы образования своеобразного заказа по конкретным специальностям, сказал глава министерства Максим Решетников.
В проекте прогноза социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку министерство ожидает, что безработица продолжит оставаться на низком уровне и составит в среднем за год 2,6% ежегодно.
"По поводу кадрового прогноза, он у нас есть, он формально не является частью прогноза социально-экономического развития, но мы его подготовили еще весной, как раз до 2030-го года, в разрезе основных видов экономической деятельности", - сказал Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.
По его словам, документ был обсужден с профильными министерствами, в том числе с точки зрения тенденций в производительности труда, дополнительных потребностей в кадрах.
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"Мы его представили в Минтруд, и Минтруд сейчас трансформирует этот прогноз по конкретным специальностям, с тем чтобы дать заказ для системы образования. Потому что ОКВЭДы сами по себе для системы образования не информативны, а надо понимать, кого в конкретной отрасли надо готовить", - пояснил Решетников.
При этом он отметил, что важным фактором на фоне низкой безработицы является производительность труда. "Подготовка кадров важна абсолютно, но без роста производительности труда мы потребности не закроем. Равно как и нужна разумная миграционная политика, понимая, что вопросы привлечения именно миграционных кадров в экономику ограничены, с одной стороны, нашими требованиями, которые, очевидно, будут меняться и будут расти, а с другой стороны, - мы все-таки конкурируем за привлечение кадров", - добавил министр.
Он отметил, что, например, многие европейские страны открыли программы по привлечению кадров из стран Центральной Азии.
 
Максим РешетниковМинэкономразвития РФКадрыподготовка специалистовбезработица
 
 
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