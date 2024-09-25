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Рубль на Мосбирже колеблется против юаня и немного теряет в моменте - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже колеблется против юаня и немного теряет в моменте
Рубль на Мосбирже колеблется против юаня и немного теряет в моменте - 25.09.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже колеблется против юаня и немного теряет в моменте
Рубль на Московской бирже в среду колеблется в узком диапазоне против юаня, немного теряя в моменте, следует из данных торгов. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T18:21+0300
2024-09-25T18:21+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду колеблется в узком диапазоне против юаня, немного теряя в моменте, следует из данных торгов. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс юаня расчетами "завтра" на 18.03 мск повышается на 3 копейки, до 13,16 рубля. Повышение составляет 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,06-13,2 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 152,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,42 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,023 против 7,03 на форексе. "Поддержка рубля со стороны фискального периода становится более выраженной по мере приближения пика налоговых платежей (30 сентября)", - комментирует стабилизацию курса Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.07 мск снижается на 0,6%, до 74 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, будет оказывать негативное влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В подобных условиях можно ожидать, что в октябре курс доллара будет в среднем составлять около 93 рублей, а китайского юаня – 13,2 рубля", - оценивает она. У рубля в краткосрочном плане все еще есть потенциал к укреплению в связи с налоговым периодом, но в среду курс пока может остаться в коридоре 13,1-13,2 рубля за юань, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Высокие рублевые ставки играют на стороне рубля, но фактор жесткой ДКП не является определяющим, он лишь сдерживает импульс к его ослаблению, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
18:21 25.09.2024
 
Рубль на Мосбирже колеблется против юаня и немного теряет в моменте

Рубль на Мосбирже в среду колеблется против юаня, немного теряя в моменте

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду колеблется в узком диапазоне против юаня, немного теряя в моменте, следует из данных торгов.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс юаня расчетами "завтра" на 18.03 мск повышается на 3 копейки, до 13,16 рубля. Повышение составляет 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,06-13,2 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 152,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,42 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,023 против 7,03 на форексе.
"Поддержка рубля со стороны фискального периода становится более выраженной по мере приближения пика налоговых платежей (30 сентября)", - комментирует стабилизацию курса Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.07 мск снижается на 0,6%, до 74 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, будет оказывать негативное влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"В подобных условиях можно ожидать, что в октябре курс доллара будет в среднем составлять около 93 рублей, а китайского юаня – 13,2 рубля", - оценивает она.
У рубля в краткосрочном плане все еще есть потенциал к укреплению в связи с налоговым периодом, но в среду курс пока может остаться в коридоре 13,1-13,2 рубля за юань, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Высокие рублевые ставки играют на стороне рубля, но фактор жесткой ДКП не является определяющим, он лишь сдерживает импульс к его ослаблению, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Курс евро к доллару достиг максимума с конца июля прошлого года
18:19
 
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