https://1prime.ru/20240925/rubl-851785529.html
Курс рубля на Мосбирже немного снизился против юаня
Курс рубля на Мосбирже немного снизился против юаня - 25.09.2024, ПРАЙМ
Курс рубля на Мосбирже немного снизился против юаня
Рубль на Московской бирже в среду колебался в узком диапазоне против юаня, однако все же немного снизился, следует из данных торгов. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T20:46+0300
2024-09-25T20:46+0300
2024-09-25T20:46+0300
китайский юань
россия
мосбиржа
биржевые торги
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_0:48:3077:1779_1920x0_80_0_0_bc95011475b722b05474d5dc7314a5d4.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду колебался в узком диапазоне против юаня, однако все же немного снизился, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 13,15 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 155,6 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,35 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля к юаню в среду на Московской бирже консолидировался в узком диапазоне 13,06-13,2 рубля после обновления накануне минимума почти за год. При этом к закрытию юань все же немного вырос. "Рубль в среду периодически переходил к укреплению. Поддержка со стороны налогового периода по мере приближения его пика становится более заметной. Тем не менее в условиях фундаментального сдвига внешнеторгового баланса, когда экспорт сжимается, а импортные потоки восстанавливаются, сохраняется больше шансов на ослабление рубля", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка остаются нормальными и составляли в среду 13,27% годовых по индикатору RUSFARCNY против 12,95% накануне. "Ситуация с юаневой ликвидностью на рынке несколько стабилизировалась, чему, в том числе, способствовал рост продаж со стороны экспортеров. После повышения стоимости своп-операций со стороны Банка России, банки уже менее охотно пользуются этим инструментом", - говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка. ПРОГНОЗЫ На краткосрочном горизонте превалирующим диапазоном для курса будет коридор 13-13,2 рубля за юань, однако на более длительном горизонте не исключен рост до значений 13,6 рубля за юань, оценивает Фетисов. Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели - 12,9-13,3 рубля, по внебиржевому курсу доллара - 91-93 рубля, говорит Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Пик налогового периода приходится на 30 сентября, и уже в четверг экспортеры могут нарастить продажу валюты, допускает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне курс юаня способен уйти ниже 13,1 рубля", - считает он.
https://1prime.ru/20240925/rynok-851782007.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5d9164f6cc5b10279ef86c31e55af2f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа, биржевые торги, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, юань
Курс рубля на Мосбирже немного снизился против юаня
Курс рубля к юаню на Мосбирже в среду консолидировался в узком диапазоне
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду колебался в узком диапазоне против юаня, однако все же немного снизился, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 13,15 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 155,6 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,35 рубля.
Курс рубля к юаню в среду на Московской бирже консолидировался в узком диапазоне 13,06-13,2 рубля после обновления накануне минимума почти за год. При этом к закрытию юань все же немного вырос.
"Рубль в среду периодически переходил к укреплению. Поддержка со стороны налогового периода по мере приближения его пика становится более заметной. Тем не менее в условиях фундаментального сдвига внешнеторгового баланса, когда экспорт сжимается, а импортные потоки восстанавливаются, сохраняется больше шансов на ослабление рубля", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневые ставки денежного рынка остаются нормальными и составляли в среду 13,27% годовых по индикатору RUSFARCNY против 12,95% накануне.
"Ситуация с юаневой ликвидностью на рынке несколько стабилизировалась, чему, в том числе, способствовал рост продаж со стороны экспортеров. После повышения стоимости своп-операций со стороны Банка России, банки уже менее охотно пользуются этим инструментом", - говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка.
На краткосрочном горизонте превалирующим диапазоном для курса будет коридор 13-13,2 рубля за юань, однако на более длительном горизонте не исключен рост до значений 13,6 рубля за юань, оценивает Фетисов.
Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели - 12,9-13,3 рубля, по внебиржевому курсу доллара - 91-93 рубля, говорит Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
Пик налогового периода приходится на 30 сентября, и уже в четверг экспортеры могут нарастить продажу валюты, допускает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне курс юаня способен уйти ниже 13,1 рубля", - считает он.
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,46%