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СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт

СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт - 25.09.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:11+0300

2024-09-25T19:11+0300

2024-09-25T19:11+0300

экономика

россия

спбмтсб

биржевые торги

лес

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в пресс-релизе биржи. Ранее в среду СПбМТСБ подписала соглашения с China Wood Protection Industry Association и Ассоциацией лесной промышленности города Суйфэньхэ. Целью документов является взаимовыгодное международное сотрудничество и создание благоприятных условий для укрепления торгово-экономических отношений России и Китая. Реализация сотрудничества начнется с запуска биржевых торгов лесом на экспорт. "В ближайшем будущем мы планируем запустить торги лесом на экспорт, надеемся, что этот проект принесет хорошие результаты и позволит нам в перспективе расширить эту практику на другие биржевые рынки", - приводит пресс-служба торговой площадки слова управляющего директора СПбМТСБ Алексея Рыжикова. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

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россия, спбмтсб, биржевые торги, лес