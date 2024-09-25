Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/spbmtsb-851782531.html
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт - 25.09.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:11+0300
2024-09-25T19:11+0300
экономика
россия
спбмтсб
биржевые торги
лес
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/93/842189363_0:68:1764:1060_1920x0_80_0_0_c775f5bfeb1c399281bf9b640f2d8512.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в пресс-релизе биржи. Ранее в среду СПбМТСБ подписала соглашения с China Wood Protection Industry Association и Ассоциацией лесной промышленности города Суйфэньхэ. Целью документов является взаимовыгодное международное сотрудничество и создание благоприятных условий для укрепления торгово-экономических отношений России и Китая. Реализация сотрудничества начнется с запуска биржевых торгов лесом на экспорт. "В ближайшем будущем мы планируем запустить торги лесом на экспорт, надеемся, что этот проект принесет хорошие результаты и позволит нам в перспективе расширить эту практику на другие биржевые рынки", - приводит пресс-служба торговой площадки слова управляющего директора СПбМТСБ Алексея Рыжикова. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/20240919/rynok-851672155.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/93/842189363_130:0:1634:1128_1920x0_80_0_0_c44637d819fbb79d8b49ae1da0cab191.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, спбмтсб, биржевые торги, лес
Экономика, РОССИЯ, СПбМТСБ, биржевые торги, лес
19:11 25.09.2024
 
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт

СПбМТСБ планирует запустить в ближайшем будущем торги лесом на экспорт

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в пресс-релизе биржи.
Ранее в среду СПбМТСБ подписала соглашения с China Wood Protection Industry Association и Ассоциацией лесной промышленности города Суйфэньхэ. Целью документов является взаимовыгодное международное сотрудничество и создание благоприятных условий для укрепления торгово-экономических отношений России и Китая. Реализация сотрудничества начнется с запуска биржевых торгов лесом на экспорт.
"В ближайшем будущем мы планируем запустить торги лесом на экспорт, надеемся, что этот проект принесет хорошие результаты и позволит нам в перспективе расширить эту практику на другие биржевые рынки", - приводит пресс-служба торговой площадки слова управляющего директора СПбМТСБ Алексея Рыжикова.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX
19 сентября, 16:10
 
ЭкономикаРОССИЯСПбМТСБбиржевые торгилес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала