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СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт - 25.09.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:11+0300
2024-09-25T19:11+0300
2024-09-25T19:11+0300
экономика
россия
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лес
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в пресс-релизе биржи. Ранее в среду СПбМТСБ подписала соглашения с China Wood Protection Industry Association и Ассоциацией лесной промышленности города Суйфэньхэ. Целью документов является взаимовыгодное международное сотрудничество и создание благоприятных условий для укрепления торгово-экономических отношений России и Китая. Реализация сотрудничества начнется с запуска биржевых торгов лесом на экспорт. "В ближайшем будущем мы планируем запустить торги лесом на экспорт, надеемся, что этот проект принесет хорошие результаты и позволит нам в перспективе расширить эту практику на другие биржевые рынки", - приводит пресс-служба торговой площадки слова управляющего директора СПбМТСБ Алексея Рыжикова. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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россия, спбмтсб, биржевые торги, лес
Экономика, РОССИЯ, СПбМТСБ, биржевые торги, лес
СПбМТСБ планирует запустить торги лесом на экспорт
СПбМТСБ планирует запустить в ближайшем будущем торги лесом на экспорт
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ближайшем будущем планирует запуск биржевых торгов лесом на экспорт, сообщается в пресс-релизе биржи.
Ранее в среду СПбМТСБ подписала соглашения с China Wood Protection Industry Association и Ассоциацией лесной промышленности города Суйфэньхэ. Целью документов является взаимовыгодное международное сотрудничество и создание благоприятных условий для укрепления торгово-экономических отношений России и Китая. Реализация сотрудничества начнется с запуска биржевых торгов лесом на экспорт.
"В ближайшем будущем мы планируем запустить торги лесом на экспорт, надеемся, что этот проект принесет хорошие результаты и позволит нам в перспективе расширить эту практику на другие биржевые рынки", - приводит пресс-служба торговой площадки слова управляющего директора СПбМТСБ Алексея Рыжикова.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX