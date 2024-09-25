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Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС
Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС - 25.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС
Члены экспертной группы по вопросам гармонизации систем страхования вкладов государств - членов ЕАЭС провели заседание, в ходе которого обсудили сокращение... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T18:27+0300
2024-09-25T18:27+0300
экономика
россия
еаэс
асв
страхование вкладов
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Члены экспертной группы по вопросам гармонизации систем страхования вкладов государств - членов ЕАЭС провели заседание, в ходе которого обсудили сокращение сроков начала выплат страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией до семи дней, сообщает АСВ. "Согласно экспертному заключению группы, в целях гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС целесообразно стремиться к сроку начала выплат, не превышающему семи рабочих дней с даты наступления страхового случая", - говорится в Telegram-канале АСВ. Уточняется, что в Российской Федерации по закону срок начала выплат страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией составляет 14 рабочих дней, при этом в первом полугодии 2024 года все выплаты начинались не позднее пяти рабочих дней. Участники встречи также обсудили параметры отбора банков-агентов для выплаты страховки и механизмы продления страховой защиты в случае слияния или присоединения кредитных организаций.
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россия, еаэс, асв, страхование вкладов
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, АСВ, страхование вкладов
18:27 25.09.2024
 
Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС

Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС до 7 дней

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Члены экспертной группы по вопросам гармонизации систем страхования вкладов государств - членов ЕАЭС провели заседание, в ходе которого обсудили сокращение сроков начала выплат страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией до семи дней, сообщает АСВ.
"Согласно экспертному заключению группы, в целях гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС целесообразно стремиться к сроку начала выплат, не превышающему семи рабочих дней с даты наступления страхового случая", - говорится в Telegram-канале АСВ.
Уточняется, что в Российской Федерации по закону срок начала выплат страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией составляет 14 рабочих дней, при этом в первом полугодии 2024 года все выплаты начинались не позднее пяти рабочих дней.
Участники встречи также обсудили параметры отбора банков-агентов для выплаты страховки и механизмы продления страховой защиты в случае слияния или присоединения кредитных организаций.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
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ЭкономикаРОССИЯЕАЭСАСВстрахование вкладов
 
 
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