https://1prime.ru/20240925/srok-851780922.html

Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС

Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты предложили ускорить начало страховых выплат по вкладам в ЕАЭС

Члены экспертной группы по вопросам гармонизации систем страхования вкладов государств - членов ЕАЭС провели заседание, в ходе которого обсудили сокращение... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:27+0300

2024-09-25T18:27+0300

2024-09-25T18:27+0300

экономика

россия

еаэс

асв

страхование вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/84116/99/841169999_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_f8dc1399f98a0f7960728632be9ab724.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Члены экспертной группы по вопросам гармонизации систем страхования вкладов государств - членов ЕАЭС провели заседание, в ходе которого обсудили сокращение сроков начала выплат страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией до семи дней, сообщает АСВ. "Согласно экспертному заключению группы, в целях гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС целесообразно стремиться к сроку начала выплат, не превышающему семи рабочих дней с даты наступления страхового случая", - говорится в Telegram-канале АСВ. Уточняется, что в Российской Федерации по закону срок начала выплат страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией составляет 14 рабочих дней, при этом в первом полугодии 2024 года все выплаты начинались не позднее пяти рабочих дней. Участники встречи также обсудили параметры отбора банков-агентов для выплаты страховки и механизмы продления страховой защиты в случае слияния или присоединения кредитных организаций.

https://1prime.ru/20240920/avto-851690257.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еаэс, асв, страхование вкладов