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"Не выдерживает": в постпредстве заявили о проблемах ВПП ООН из-за санкций
"Не выдерживает": в постпредстве заявили о проблемах ВПП ООН из-за санкций - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Не выдерживает": в постпредстве заявили о проблемах ВПП ООН из-за санкций
Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН сохраняются и спустя несколько месяцев, из-за этих ограничений... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T05:15+0300
2024-09-25T05:15+0300
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РИМ, 25 сен - ПРАЙМ, Александр Логунов. Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН сохраняются и спустя несколько месяцев, из-за этих ограничений сама ВПП в условиях дефицита бюджета вынуждена закупать продовольствие дороже, заявила РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ФАО и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик. В начале июня сообщалось, что компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для ВПП. В международной организации РИА Новости заявили, что поставщики из России продолжают приглашаться к участию в тендерах ВПП, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает подобные закупки. "Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах ВПП сохраняются. В условиях санкций Секретариат ВПП не выдерживает сроки возмещения расходов российским компаниям за уже поставленное продовольствие", – заявила Равилова-Боровик. По ее словам, эти сложности связаны с тем, что расчеты осуществляются в долларах США, а платежи проходят через американские банки, которые подвергают их дополнительной и продолжительной проверке. "Как вы понимаете, многомесячное ожидание возмещения расходов негативно сказывается на взаимодействии. Российские компании готовы ждать, но любое терпение имеет границы, в особенности учитывая волатильность обменных курсов", - сказала заместитель постпреда. Другой проблемой Равилова-Боровик назвала искусственные ограничения, которые отдельные доноры налагают на закупки ВПП продовольствия из России. Из-за этих ограничений, подчеркнула она, ВПП в ряде случаев вынуждена закупать продовольствие в других странах по более высокой цене, "иногда дороже в два и более раз". "Нетрудно догадаться, что в условиях более чем 60% дефицита бюджета такая расточительность подрывает способность Программы охватить всех нуждающихся в продовольствии. Последние отчеты ВПП свидетельствуют о вынужденном сокращении ежедневных рационов питания, а также количества получателей продовольственной помощи в том числе в наиболее нуждающихся странах - Сирии, Афганистане и других", - сказала Равилова-Боровик.
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впп, оон, тендеры, россия
ВПП, ООН, Тендеры, РОССИЯ
"Не выдерживает": в постпредстве заявили о проблемах ВПП ООН из-за санкций
Постпредство РФ: проблемы с участием российских поставщиков в тендерах ВПП ООН остаются
РИМ, 25 сен - ПРАЙМ, Александр Логунов. Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН сохраняются и спустя несколько месяцев, из-за этих ограничений сама ВПП в условиях дефицита бюджета вынуждена закупать продовольствие дороже, заявила РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ФАО и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.
В начале июня сообщалось, что компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для ВПП. В международной организации РИА Новости заявили, что поставщики из России продолжают приглашаться к участию в тендерах ВПП, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает подобные закупки.
"Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах ВПП сохраняются. В условиях санкций Секретариат ВПП не выдерживает сроки возмещения расходов российским компаниям за уже поставленное продовольствие", – заявила Равилова-Боровик.
По ее словам, эти сложности связаны с тем, что расчеты осуществляются в долларах США, а платежи проходят через американские банки, которые подвергают их дополнительной и продолжительной проверке.
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"Как вы понимаете, многомесячное ожидание возмещения расходов негативно сказывается на взаимодействии. Российские компании готовы ждать, но любое терпение имеет границы, в особенности учитывая волатильность обменных курсов", - сказала заместитель постпреда.
Другой проблемой Равилова-Боровик назвала искусственные ограничения, которые отдельные доноры налагают на закупки ВПП продовольствия из России.
Из-за этих ограничений, подчеркнула она, ВПП в ряде случаев вынуждена закупать продовольствие в других странах по более высокой цене, "иногда дороже в два и более раз".
"Нетрудно догадаться, что в условиях более чем 60% дефицита бюджета такая расточительность подрывает способность Программы охватить всех нуждающихся в продовольствии. Последние отчеты ВПП свидетельствуют о вынужденном сокращении ежедневных рационов питания, а также количества получателей продовольственной помощи в том числе в наиболее нуждающихся странах - Сирии, Афганистане и других", - сказала Равилова-Боровик.
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