https://1prime.ru/20240925/udar-851762978.html

ВС России ударили по одесскому порту, куда шел корабль с ракетами для F-16

ВС России ударили по одесскому порту, куда шел корабль с ракетами для F-16 - 25.09.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по одесскому порту, куда шел корабль с ракетами для F-16

Российские военные ударили по о порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16. Об этом агентству РИА Новости заявил... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:01+0300

2024-09-25T10:01+0300

2024-09-25T10:01+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские военные ударили по о порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Около 23 часов 24 сентября в городе Южный слышали мощный взрыв со стороны порта. После взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС", - отметил Лебедев в беседе с изданием.Он также добавил, что второй взрыв произошел в пригороде Южного, рядом с пансионатом "Чабанка", который используется украинскими военными. Иностранные офицеры в свою очередь оказали сопротивление возле центра радиоэлектронной разведки.Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России успешно предотвратили укрепление позиций ВСУ на фронте и совершили ряд операций, включая срыв ротации войск ВСУ, выдвижения резервов и подвоза боеприпасов в районах Добровольского, Новополья и Зализничного.

https://1prime.ru/20240925/konflikt-851762393.html

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