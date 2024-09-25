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В Киеве назвали условие для прекращения огня - 25.09.2024, ПРАЙМ
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В Киеве назвали условие для прекращения огня
В Киеве назвали условие для прекращения огня - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Киеве назвали условие для прекращения огня
Киевский режим будет согласен прекратить огонь на поле боя только при условии, что вторжение будет невозможно, считают советники Зеленского и другие... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:55+0300
2024-09-25T10:55+0300
спецоперация на украине
план
мирные переговоры
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Киевский режим будет согласен прекратить огонь на поле боя только при условии, что вторжение будет невозможно, считают советники Зеленского и другие политические деятели Украины. Их слова приводит издание Associated Press."Любая другая сделка не поспособствует будущему Украины", — подчеркнул источник.При этом, обратило внимание издание, правительство Украины уже отвергло мирные инициативы других стран, в том числе - Бразилии и Китая.
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план, мирные переговоры, владимир зеленский, украина, россия
Спецоперация на Украине, план, мирные переговоры, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ
10:55 25.09.2024
 
В Киеве назвали условие для прекращения огня

AP: в Киеве считают невозможность вторжения условием прекращения огня с Россией

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Киевский режим будет согласен прекратить огонь на поле боя только при условии, что вторжение будет невозможно, считают советники Зеленского и другие политические деятели Украины. Их слова приводит издание Associated Press.
"Любая другая сделка не поспособствует будущему Украины", — подчеркнул источник.
При этом, обратило внимание издание, правительство Украины уже отвергло мирные инициативы других стран, в том числе - Бразилии и Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
"Список желаний": американская газета раскритиковала план Зеленского
10:11
 
Спецоперация на Украинепланмирные переговорыВладимир ЗеленскийУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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