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В Киеве назвали условие для прекращения огня
В Киеве назвали условие для прекращения огня - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Киеве назвали условие для прекращения огня
Киевский режим будет согласен прекратить огонь на поле боя только при условии, что вторжение будет невозможно, считают советники Зеленского и другие... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:55+0300
2024-09-25T10:55+0300
2024-09-25T10:55+0300
спецоперация на украине
план
мирные переговоры
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Киевский режим будет согласен прекратить огонь на поле боя только при условии, что вторжение будет невозможно, считают советники Зеленского и другие политические деятели Украины. Их слова приводит издание Associated Press."Любая другая сделка не поспособствует будущему Украины", — подчеркнул источник.При этом, обратило внимание издание, правительство Украины уже отвергло мирные инициативы других стран, в том числе - Бразилии и Китая.
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план, мирные переговоры, владимир зеленский, украина, россия
Спецоперация на Украине, план, мирные переговоры, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ
В Киеве назвали условие для прекращения огня
AP: в Киеве считают невозможность вторжения условием прекращения огня с Россией