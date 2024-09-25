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В Киеве назвали условие для прекращения огня

В Киеве назвали условие для прекращения огня - 25.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве назвали условие для прекращения огня

Киевский режим будет согласен прекратить огонь на поле боя только при условии, что вторжение будет невозможно, считают советники Зеленского и другие... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:55+0300

2024-09-25T10:55+0300

2024-09-25T10:55+0300

спецоперация на украине

план

мирные переговоры

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Киевский режим будет согласен прекратить огонь на поле боя только при условии, что вторжение будет невозможно, считают советники Зеленского и другие политические деятели Украины. Их слова приводит издание Associated Press."Любая другая сделка не поспособствует будущему Украины", — подчеркнул источник.При этом, обратило внимание издание, правительство Украины уже отвергло мирные инициативы других стран, в том числе - Бразилии и Китая.

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план, мирные переговоры, владимир зеленский, украина, россия