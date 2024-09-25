https://1prime.ru/20240925/valyuta-851779852.html

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 26 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 26 сентября - 25.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 26 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 12,21 копейки - до 13,0939 рубля, курс доллара - на 47,42 копейки, до 92,388 рубля,... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T17:56+0300

2024-09-25T17:56+0300

2024-09-25T17:58+0300

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 12,21 копейки - до 13,0939 рубля, курс доллара - на 47,42 копейки, до 92,388 рубля, курс евро вырос на 6,58 копейки - до 103,4758 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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