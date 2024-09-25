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"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:16+0300
2024-09-25T10:16+0300
2024-09-25T10:17+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack."На Украине ситуация также быстро ухудшается, поскольку ВСУ страдают от нехватки личного состава, бронетехники, боеприпасов, средств ПВО, самолетов и множества другого вооружения", — написал он.По словам Дисена, важно учитывать, что источники электроэнергии на Украине повреждены, а украинцы недовольны жесткой кампанией по призыву. Кроме того, Запад достиг точки невозврата в вопросе достижения мира на Украине, резюмировал эксперт.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Угледаре находится под контролем российских войск. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая также назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени" и обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины в создании хаоса в 72-й бригаде и недостатке пополнения в подразделении.
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россия, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ
"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
Политолог Дисен: положение ВСУ быстро ухудшается из-за множества проблем
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack
.
"На Украине ситуация также быстро ухудшается, поскольку ВСУ страдают от нехватки личного состава, бронетехники, боеприпасов, средств ПВО, самолетов и множества другого вооружения", — написал он.
По словам Дисена, важно учитывать, что источники электроэнергии на Украине повреждены, а украинцы недовольны жесткой кампанией по призыву. Кроме того, Запад достиг точки невозврата в вопросе достижения мира на Украине, резюмировал эксперт.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Угледаре находится под контролем российских войск. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая также назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени" и обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины в создании хаоса в 72-й бригаде и недостатке пополнения в подразделении.
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