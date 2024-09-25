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"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240925/vsu-851763703.html
"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор | 25.09.2024, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack."На Украине ситуация также быстро ухудшается, поскольку ВСУ страдают от нехватки личного состава, бронетехники, боеприпасов, средств ПВО, самолетов и множества другого вооружения", — написал он.По словам Дисена, важно учитывать, что источники электроэнергии на Украине повреждены, а украинцы недовольны жесткой кампанией по призыву. Кроме того, Запад достиг точки невозврата в вопросе достижения мира на Украине, резюмировал эксперт.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Угледаре находится под контролем российских войск. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая также назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени" и обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины в создании хаоса в 72-й бригаде и недостатке пополнения в подразделении.
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россия, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ
10:16 25.09.2024 (обновлено: 10:17 25.09.2024)
 
"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте

Политолог Дисен: положение ВСУ быстро ухудшается из-за множества проблем

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack.
"На Украине ситуация также быстро ухудшается, поскольку ВСУ страдают от нехватки личного состава, бронетехники, боеприпасов, средств ПВО, самолетов и множества другого вооружения", — написал он.
По словам Дисена, важно учитывать, что источники электроэнергии на Украине повреждены, а украинцы недовольны жесткой кампанией по призыву. Кроме того, Запад достиг точки невозврата в вопросе достижения мира на Украине, резюмировал эксперт.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Угледаре находится под контролем российских войск. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая также назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени" и обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины в создании хаоса в 72-й бригаде и недостатке пополнения в подразделении.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУВС РФ
 
 
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