https://1prime.ru/20240925/vsu-851763703.html

"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте

"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Быстро ухудшается". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте

Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:16+0300

2024-09-25T10:16+0300

2024-09-25T10:17+0300

спецоперация на украине

россия

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763404_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_adab0cd08a6d493d30e2aac70987d6d6.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины ухудшается из-за недостатка личного состава, бронетехники, боеприпасов и другого вооружения. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack."На Украине ситуация также быстро ухудшается, поскольку ВСУ страдают от нехватки личного состава, бронетехники, боеприпасов, средств ПВО, самолетов и множества другого вооружения", — написал он.По словам Дисена, важно учитывать, что источники электроэнергии на Украине повреждены, а украинцы недовольны жесткой кампанией по призыву. Кроме того, Запад достиг точки невозврата в вопросе достижения мира на Украине, резюмировал эксперт.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Угледаре находится под контролем российских войск. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая также назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени" и обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины в создании хаоса в 72-й бригаде и недостатке пополнения в подразделении.

https://1prime.ru/20240925/udar-851762978.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу, вс рф