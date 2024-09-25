https://1prime.ru/20240925/vvp-851784836.html
В МЭР прокомментировали новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России
В МЭР прокомментировали новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России - 25.09.2024, ПРАЙМ
В МЭР прокомментировали новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России
Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в 2024 году на 3,7% близки к прогнозу Минэкономразвития, в... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:51+0300
2024-09-25T19:51+0300
2024-09-25T19:52+0300
экономика
россия
минэкономразвития рф
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в 2024 году на 3,7% близки к прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году на 1,1% - предсказуемо занижены, сказал журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Ранее в среду ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году до 3,7% по сравнению с майской оценкой в 2,6%. По 2025 году прогноз пересмотрен незначительно - организация ждет роста ВВП РФ на 1,1% против 1% в мае. "Пересмотр консервативных прогнозов международных организаций относительно российской экономики в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Стоит напомнить, что без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх. Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год - предсказуемо занижены", - сказал Данилов на просьбу журналистов прокомментировать обновленный прогноз ОЭСР по России. Он добавил, что в прогнозе ОЭСР, "очевидно, не учтена реализация инициированных президентом новых национальных проектов". Он также выразил уверенность, что экономика России продолжит устойчиво развиваться за счет инвестиционной активности и потребительского спроса, реализации проектов технологического лидерства и снятия транспортных ограничений, а также экспортного потенциала. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.
https://1prime.ru/20240924/ekonomika-851748301.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минэкономразвития рф, оэср
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, ОЭСР
В МЭР прокомментировали новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России
МЭР: новый прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 г на 1,1% предсказуемо занижен
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в 2024 году на 3,7% близки к прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году на 1,1% - предсказуемо занижены, сказал журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.
Ранее в среду ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году до 3,7% по сравнению с майской оценкой в 2,6%. По 2025 году прогноз пересмотрен незначительно - организация ждет роста ВВП РФ на 1,1% против 1% в мае.
"Пересмотр консервативных прогнозов международных организаций относительно российской экономики в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Стоит напомнить, что без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх. Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год - предсказуемо занижены", - сказал Данилов на просьбу журналистов прокомментировать обновленный прогноз ОЭСР по России.
Он добавил, что в прогнозе ОЭСР, "очевидно, не учтена реализация инициированных президентом новых национальных проектов". Он также выразил уверенность, что экономика России продолжит устойчиво развиваться за счет инвестиционной активности и потребительского спроса, реализации проектов технологического лидерства и снятия транспортных ограничений, а также экспортного потенциала.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.
Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин