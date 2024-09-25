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В МЭР прокомментировали новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России

В МЭР прокомментировали новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России - 25.09.2024, ПРАЙМ

В МЭР прокомментировали новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России

Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в 2024 году на 3,7% близки к прогнозу Минэкономразвития, в... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:51+0300

2024-09-25T19:51+0300

2024-09-25T19:52+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

оэср

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в 2024 году на 3,7% близки к прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году на 1,1% - предсказуемо занижены, сказал журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Ранее в среду ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году до 3,7% по сравнению с майской оценкой в 2,6%. По 2025 году прогноз пересмотрен незначительно - организация ждет роста ВВП РФ на 1,1% против 1% в мае. "Пересмотр консервативных прогнозов международных организаций относительно российской экономики в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Стоит напомнить, что без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх. Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год - предсказуемо занижены", - сказал Данилов на просьбу журналистов прокомментировать обновленный прогноз ОЭСР по России. Он добавил, что в прогнозе ОЭСР, "очевидно, не учтена реализация инициированных президентом новых национальных проектов". Он также выразил уверенность, что экономика России продолжит устойчиво развиваться за счет инвестиционной активности и потребительского спроса, реализации проектов технологического лидерства и снятия транспортных ограничений, а также экспортного потенциала. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.

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россия, минэкономразвития рф, оэср