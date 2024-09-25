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Юань открыл торги 25 сентября ростом
Юань открыл торги 25 сентября ростом - 25.09.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 25 сентября ростом
Курс рубля в начале торгов символически снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 13,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:07+0300
2024-09-25T10:07+0300
2024-09-25T10:12+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов символически снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 13,14 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск поднимается на 1 копейку, до 13,14 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 25 сентября ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 13,14 рубля
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов символически снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 13,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск поднимается на 1 копейку, до 13,14 рубля.