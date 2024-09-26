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Нефть дешевеет, рубль держится: что ждет рынки сегодня? - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет, рубль держится: что ждет рынки сегодня?
Нефть дешевеет, рубль держится: что ждет рынки сегодня? - 26.09.2024, ПРАЙМ
Нефть дешевеет, рубль держится: что ждет рынки сегодня?
В среду, 25 сентября, по итогам дня рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 92,23 руб., евро/рубль - на 0,37%, до 102,59... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T08:23+0300
2024-09-26T08:23+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В среду, 25 сентября, по итогам дня рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 92,23 руб., евро/рубль - на 0,37%, до 102,59 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13,15 руб. Центробанк РФ установил курсы валют на 26 сентября: доллар - 92,388 руб., евро - 103,4758 руб.В начале дня курс доллара снижался до 91,55 руб., но пришлось отступить на фоне отскока индекса доллара и снижения нефтяных котировок. Рубль по-прежнему стабилен в диапазоне 90,00 - 93,00 руб. из-за приближения единого дня уплаты налогов, намеченного на 30 сентября.Интересно отметить, что ЦБ РФ в своем недавнем заявлении допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Это решение было принято с учетом того, что инфляция в третьем квартале 2024 года оказалась выше ожиданий Банка России.Что касается нефтяного рынка, здесь тоже было немало событий. Цены на нефть снижались в течение дня, несмотря на данные о резком сокращении запасов энергоносителей в США. Министерство энергетики США сообщило о падении запасов нефти на 4,47 млн баррелей до минимального с апреля 2022 года уровня в 413,04 млн баррелей.По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,92%, до $73,71. Трейдеры внимательно следят за ситуацией в Ливии, где должны были возобновиться переговоры между правительствами западной и восточной частей страны относительно центробанка. Конфликт вокруг этого вопроса привел к приостановке значительной части экспорта нефти из страны.В четверг, 26 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,61. Цена снижается перед важными событиями, поэтому может оказать давление на рынок. Торги в конце недели останутся волатильными, и многое будет зависеть от геополитических факторов и решений центральных банков.Ключевым событием станет публикация данных по расходам на личное потребление (PCE) в пятницу. Этот показатель является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, и его результаты могут существенно повлиять на ожидания относительно будущих действий центрального банка.Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (четверг) также может внести ясность в намерения регулятора. Если он продолжит подчеркивать зависимость решений от поступающих данных и необходимость сохранения бдительности в отношении инфляции, это может дополнительно поддержать доллар. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,23 руб. Сегодня ожидаю, что цена останется торговаться около 92 руб. С одной стороны, доллару может помочь Пауэлл и снижение цен на нефть, с другой стороны, рубль поддержит налоговый период. Уровень 92 выглядит компромиссным как для продавцов, так и покупателей.Индекс Мосбиржи снизился на 1,46%, до 2830,11 п., индекс РТС - на 0,95%, до 965,00 п. Индекс Мосбиржи к 2900 не пошел, началась коррекция раньше. Снижение цен на нефть и укрепление рубля подтолкнули покупателей фиксировать прибыль. Объем торгов акциями составил 127 млрд рублей, что на 3,3% ниже предыдущего дня. Следим за уровнем 2800 п. Если значение индекса опустится ниже, то на рынок вернутся медвежьи настроения.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, brent, индекс мосбиржи, фрс сша
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, BRENT, индекс Мосбиржи, ФРС США
08:23 26.09.2024
 

Нефть дешевеет, рубль держится: что ждет рынки сегодня?

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В среду, 25 сентября, по итогам дня рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 92,23 руб., евро/рубль - на 0,37%, до 102,59 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13,15 руб. Центробанк РФ установил курсы валют на 26 сентября: доллар - 92,388 руб., евро - 103,4758 руб.

В начале дня курс доллара снижался до 91,55 руб., но пришлось отступить на фоне отскока индекса доллара и снижения нефтяных котировок. Рубль по-прежнему стабилен в диапазоне 90,00 - 93,00 руб. из-за приближения единого дня уплаты налогов, намеченного на 30 сентября.

Интересно отметить, что ЦБ РФ в своем недавнем заявлении допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Это решение было принято с учетом того, что инфляция в третьем квартале 2024 года оказалась выше ожиданий Банка России.

Что касается нефтяного рынка, здесь тоже было немало событий. Цены на нефть снижались в течение дня, несмотря на данные о резком сокращении запасов энергоносителей в США. Министерство энергетики США сообщило о падении запасов нефти на 4,47 млн баррелей до минимального с апреля 2022 года уровня в 413,04 млн баррелей.

По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,92%, до $73,71. Трейдеры внимательно следят за ситуацией в Ливии, где должны были возобновиться переговоры между правительствами западной и восточной частей страны относительно центробанка. Конфликт вокруг этого вопроса привел к приостановке значительной части экспорта нефти из страны.

В четверг, 26 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,61. Цена снижается перед важными событиями, поэтому может оказать давление на рынок. Торги в конце недели останутся волатильными, и многое будет зависеть от геополитических факторов и решений центральных банков.

Ключевым событием станет публикация данных по расходам на личное потребление (PCE) в пятницу. Этот показатель является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, и его результаты могут существенно повлиять на ожидания относительно будущих действий центрального банка.

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (четверг) также может внести ясность в намерения регулятора. Если он продолжит подчеркивать зависимость решений от поступающих данных и необходимость сохранения бдительности в отношении инфляции, это может дополнительно поддержать доллар.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,23 руб. Сегодня ожидаю, что цена останется торговаться около 92 руб. С одной стороны, доллару может помочь Пауэлл и снижение цен на нефть, с другой стороны, рубль поддержит налоговый период. Уровень 92 выглядит компромиссным как для продавцов, так и покупателей.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,46%, до 2830,11 п., индекс РТС - на 0,95%, до 965,00 п. Индекс Мосбиржи к 2900 не пошел, началась коррекция раньше.

Снижение цен на нефть и укрепление рубля подтолкнули покупателей фиксировать прибыль. Объем торгов акциями составил 127 млрд рублей, что на 3,3% ниже предыдущего дня. Следим за уровнем 2800 п. Если значение индекса опустится ниже, то на рынок вернутся медвежьи настроения.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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