https://1prime.ru/20240926/avto-851781044.html

Названы самые популярные авто до 3 миллионов рублей

Названы самые популярные авто до 3 миллионов рублей - 26.09.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные авто до 3 миллионов рублей

Более 55% предложений о продаже новых автомобилей на Авто.ру приходится на ценовой сегмент от 1 до 3 миллионов рублей, где представлены самые популярные модели, | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:00+0300

2024-09-26T09:00+0300

2024-09-26T09:00+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Более 55% предложений о продаже новых автомобилей на Авто.ру приходится на ценовой сегмент от 1 до 3 миллионов рублей, где представлены самые популярные модели, говорится в рейтинге этого ресурса.В течение января-августа 2024 года доля объявлений в категории 1-3 миллиона рублей выросла с 51 до 54%. Менялась и структура предложения: автомобилей отечественных брендов стало больше на 24%, в то время, как количество китайских марок сократилась с 81 до 73%.Самым распространенным типом кузова стали внедорожники, которые заняли более 61% от всех объявлений. Еще 23% приходится на седаны, а универсалы заняли третье место с долей 8%.Анализ данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году показал, что отечественные модели заняли четыре места в Топ-10 наиболее популярных у пользователей сервиса авто. Целиком рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев 2024 года):

https://1prime.ru/20240925/avtovaz-851780326.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто