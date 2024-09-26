https://1prime.ru/20240926/avto-851781044.html
Названы самые популярные авто до 3 миллионов рублей
Названы самые популярные авто до 3 миллионов рублей - 26.09.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные авто до 3 миллионов рублей
Более 55% предложений о продаже новых автомобилей на Авто.ру приходится на ценовой сегмент от 1 до 3 миллионов рублей, где представлены самые популярные модели, | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:00+0300
2024-09-26T09:00+0300
2024-09-26T09:00+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Более 55% предложений о продаже новых автомобилей на Авто.ру приходится на ценовой сегмент от 1 до 3 миллионов рублей, где представлены самые популярные модели, говорится в рейтинге этого ресурса.В течение января-августа 2024 года доля объявлений в категории 1-3 миллиона рублей выросла с 51 до 54%. Менялась и структура предложения: автомобилей отечественных брендов стало больше на 24%, в то время, как количество китайских марок сократилась с 81 до 73%.Самым распространенным типом кузова стали внедорожники, которые заняли более 61% от всех объявлений. Еще 23% приходится на седаны, а универсалы заняли третье место с долей 8%.Анализ данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году показал, что отечественные модели заняли четыре места в Топ-10 наиболее популярных у пользователей сервиса авто. Целиком рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев 2024 года):
https://1prime.ru/20240925/avtovaz-851780326.html
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Названы самые популярные авто до 3 миллионов рублей
Рейтинг Авто.ру: самые востребованные новые машины до 3 миллионов рублей
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Более 55% предложений о продаже новых автомобилей на Авто.ру приходится на ценовой сегмент от 1 до 3 миллионов рублей, где представлены самые популярные модели, говорится в рейтинге этого ресурса.
В течение января-августа 2024 года доля объявлений в категории 1-3 миллиона рублей выросла с 51 до 54%. Менялась и структура предложения: автомобилей отечественных брендов стало больше на 24%, в то время, как количество китайских марок сократилась с 81 до 73%.
Самым распространенным типом кузова стали внедорожники, которые заняли более 61% от всех объявлений. Еще 23% приходится на седаны, а универсалы заняли третье место с долей 8%.
Анализ данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году показал, что отечественные модели заняли четыре места в Топ-10 наиболее популярных у пользователей сервиса авто. Целиком рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев 2024 года):
1.Omoda C5 (2,78 млн руб.)
2.Lada Granta (1,05 млн руб.)
3.Lada Vesta (1,68 млн руб.)
4.Haval Jolion (2,5 млн руб.)
5.Lada Niva Legend (1,06 млн руб.)
6.Changan CS55Plus (2,75 млн руб.)
7.Lada Niva Travel (1,33 млн руб.)
8.Haval M6 (2,23 млн руб.)
9.Omoda S5 (2,34 млн руб.)
10.Chery Tiggo 7 Pro Max (2,88 млн руб.)
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл планы по продажам автомобилей в России