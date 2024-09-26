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Россиян оставили без дешевых иномарок из Южной Кореи

Россиян оставили без дешевых иномарок из Южной Кореи - 26.09.2024, ПРАЙМ

Россиян оставили без дешевых иномарок из Южной Кореи

Автомобили европейских марок, которые популярны для ввоза в Россию из Южной Кореи, подорожали с начала 2024 года на 5-25%. Об этом изданию "Газета.ru" сообщил... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:48+0300

2024-09-26T09:48+0300

2024-09-26T09:48+0300

россия

авто

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Автомобили европейских марок, которые популярны для ввоза в Россию из Южной Кореи, подорожали с начала 2024 года на 5-25%. Об этом изданию "Газета.ru" сообщил основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов.По словам Рогова, рост цен был частично сдержан благоприятной валютной конъюнктурой, но теперь это закончилось. Он отметил, что модели, такие как BMW 5 Series и X5, а также Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan подорожали на 20-25%.Однако автомобили марок, ранее непопулярных в России, таких как Peugeot или Mini, подорожали лишь на 5-7%. Помимо изменения курса валют, влияние на цены подержанных автомобилей в Южной Корее оказал спрос со стороны россиян. Рогов отмечает, что местные дилеры повысили цены на те автомобили, которые пользуются повышенным спросом при экспорте.

https://1prime.ru/20240926/avto-851781044.html

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россия, авто