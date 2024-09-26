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Россиян оставили без дешевых иномарок из Южной Кореи
Россиян оставили без дешевых иномарок из Южной Кореи - 26.09.2024, ПРАЙМ
Россиян оставили без дешевых иномарок из Южной Кореи
Автомобили европейских марок, которые популярны для ввоза в Россию из Южной Кореи, подорожали с начала 2024 года на 5-25%. Об этом изданию "Газета.ru" сообщил... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:48+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Автомобили европейских марок, которые популярны для ввоза в Россию из Южной Кореи, подорожали с начала 2024 года на 5-25%. Об этом изданию "Газета.ru" сообщил основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов.По словам Рогова, рост цен был частично сдержан благоприятной валютной конъюнктурой, но теперь это закончилось. Он отметил, что модели, такие как BMW 5 Series и X5, а также Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan подорожали на 20-25%.Однако автомобили марок, ранее непопулярных в России, таких как Peugeot или Mini, подорожали лишь на 5-7%. Помимо изменения курса валют, влияние на цены подержанных автомобилей в Южной Корее оказал спрос со стороны россиян. Рогов отмечает, что местные дилеры повысили цены на те автомобили, которые пользуются повышенным спросом при экспорте.
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россия, авто
Россиян оставили без дешевых иномарок из Южной Кореи
Автоэксперт Рогов: иномарки в Южной Корее подорожали до 25%
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ.
Автомобили европейских марок, которые популярны для ввоза в Россию из Южной Кореи, подорожали с начала 2024 года на 5-25%. Об этом изданию "Газета.ru" сообщил
основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов.
По словам Рогова, рост цен был частично сдержан благоприятной валютной конъюнктурой, но теперь это закончилось. Он отметил, что модели, такие как BMW 5 Series и X5, а также Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan подорожали на 20-25%.
Однако автомобили марок, ранее непопулярных в России, таких как Peugeot или Mini, подорожали лишь на 5-7%. Помимо изменения курса валют, влияние на цены подержанных автомобилей в Южной Корее оказал спрос со стороны россиян. Рогов отмечает, что местные дилеры повысили цены на те автомобили, которые пользуются повышенным спросом при экспорте.
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