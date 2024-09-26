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"Сбер", Альфа-банк и Т-Банк создадут единый QR-код

"Сбер", Альфа-банк и Т-Банк создадут единый QR-код - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер", Альфа-банк и Т-Банк создадут единый QR-код

"Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, голоса учредителей по стратегическим вопросам... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T08:05+0300

2024-09-26T08:05+0300

2024-09-26T08:07+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, голоса учредителей по стратегическим вопросам распределяются следующим образом: "Сбер" - 45%, остальные учредители - 55%, говорится в совместном пресс-релизе банков. "Три технологических лидера банковского сектора - "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк - подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из которых стал единый QR-код. На следующем этапе консорциум приступит и к другим инновационным платежным решениям. Документ подписали президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, глава АО "Альфа-Банк" Владимир Верхошинский и председатель правления АО "Т-Банк" Станислав Близнюк", - говорится в сообщении. QR-код дает потребителям унифицированное решение для оплаты, сохраняя при этом выбор между различными дополнительными сценариями и привычную выгоду по банковским программам лояльности, отмечается там же. Для банков подключение к единому QR-коду позволит получить равный доступ к платежной инфраструктуре и сохранить существующие бизнес-модели получения прибыли. Развитие единого QR-кода будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. Уже сейчас команда ИТ-консорциума прорабатывает вопрос развертывания платформы на независимой площадке. В результате совместной деятельности банков будут созданы высокотехнологичные платежные инструменты, которые обеспечат качественный клиентский опыт и укрепят позиции России в мировой финтех-отрасли, указывается там же. Консорциум не ставит перед собой целью извлечение прибыли из совместной деятельности. Все полученные средства будут направлены на покрытие операционной деятельности консорциума и инвестиции в дальнейшее развитие платежных технологий, говорится в материалах. СТАТУС УЧАСТНИКОВ Как поясняется в сообщении, банки могут принять участие в консорциуме в двух статусах: как участник и как учредитель-инвестор. Банк-участник получает доступ ко всем технологиям консорциума, а также возможность развивать собственные решения на базе инфраструктуры консорциума. Учредители, максимальное количество которых не может превышать 12, принимают активное участие в управлении консорциумом и обеспечивают инвестиции в технологическое развитие его платежной инфраструктуры. "Возможность стать учредителем консорциума сохраняется в течение 6 месяцев с момента подписания меморандума. При этом всеми участниками консорциума гарантируется конфиденциальность полученной информации и ее использование исключительно в рамках деятельности объединения", - добавляется в пресс-релизе. "Решение стратегических вопросов принимается на заседании учредителей совета. Решение считается признанным при наличии не менее 75% голосов в его пользу. Голоса учредителей распределяются следующим образом: "Сбер" - 45%, остальные учредители - 55% (по 5% каждому). Таким образом, возможность единоличного принятия решений любым участником консорциума исключается", - говорится в пресс-релизе. "Основные стратегические и операционные вопросы решаются с учетом мнения всех участников объединения. Для формирования предложений, обеспечения консолидации позиций рынка и развития безналичных технологий в стране будет учрежден Совет участников объединения с приглашением к участию регулятора и НСПК", - указывается там же.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, альфа-банк, т-банк, банки, qr-код