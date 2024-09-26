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"Не пустые угрозы". В США предупредили о проблемах из-за помощи Киеву
"Не пустые угрозы". В США предупредили о проблемах из-за помощи Киеву - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Не пустые угрозы". В США предупредили о проблемах из-за помощи Киеву
Внесенные российским лидером изменения в порядок применения ядерного оружия направлены на оказание давления на Североатлантический альянс и пересмотр его... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T08:20+0300
2024-09-26T08:20+0300
2024-09-26T08:20+0300
спецоперация на украине
россия
украина
ядерное оружие
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Внесенные российским лидером изменения в порядок применения ядерного оружия направлены на оказание давления на Североатлантический альянс и пересмотр его отношения к украинскому конфликту, считает отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы", – объяснил военный.Он также подчеркнул, что после заявления Путина перед Западом встал сложный выбор между дальнейшим вмешательством в конфликт и отказом от поддержки Украины. При этом, заверил Дэвис, большая часть населения европейских стран не готова приносить свои жизни в жертву и допускать эскалацию конфликта.
https://1prime.ru/20240926/politika-851789950.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие, ЗАПАД, военная помощь Украине
"Не пустые угрозы". В США предупредили о проблемах из-за помощи Киеву
Дэвис: пересмотр Россией ядерной доктрины ставит Запад перед сложным выбором