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"Не пустые угрозы". В США предупредили о проблемах из-за помощи Киеву

"Не пустые угрозы". В США предупредили о проблемах из-за помощи Киеву - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Не пустые угрозы". В США предупредили о проблемах из-за помощи Киеву

Внесенные российским лидером изменения в порядок применения ядерного оружия направлены на оказание давления на Североатлантический альянс и пересмотр его... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T08:20+0300

2024-09-26T08:20+0300

2024-09-26T08:20+0300

спецоперация на украине

россия

украина

ядерное оружие

запад

военная помощь украине

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Внесенные российским лидером изменения в порядок применения ядерного оружия направлены на оказание давления на Североатлантический альянс и пересмотр его отношения к украинскому конфликту, считает отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы", – объяснил военный.Он также подчеркнул, что после заявления Путина перед Западом встал сложный выбор между дальнейшим вмешательством в конфликт и отказом от поддержки Украины. При этом, заверил Дэвис, большая часть населения европейских стран не готова приносить свои жизни в жертву и допускать эскалацию конфликта.

https://1prime.ru/20240926/politika-851789950.html

украина

запад

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россия, украина, ядерное оружие, запад, военная помощь украине