https://1prime.ru/20240926/golf-851815966.html

В России начались продажи абсолютно нового Volkswagen Golf

В России начались продажи абсолютно нового Volkswagen Golf - 26.09.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи абсолютно нового Volkswagen Golf

В России стартовали продажи рестайлинговой версии хетчбэка Volkswagen Golf, сообщил портал Autonews.ru.Отмечается, что на российском рынке данная модель... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T23:19+0300

2024-09-26T23:19+0300

2024-09-26T23:19+0300

экономика

авто

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volkswagen

продажи легковых автомобилей

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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В России стартовали продажи рестайлинговой версии хетчбэка Volkswagen Golf, сообщил портал Autonews.ru.Отмечается, что на российском рынке данная модель доступна лишь в одной комплектации — R-Line Lite. Она оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.Корреспондентам портала удалось найти рейстайлинговый Volkswagen Golf сразу в нескольких дилерских центрах города Москвы. Модель попадает в Россию по схеме параллельного импорта, а цена начинается от четырех миллионов рублей, сказано в публикации.

https://1prime.ru/20240926/antireyting-851793396.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, volkswagen, продажи легковых автомобилей