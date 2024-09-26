https://1prime.ru/20240926/golf-851815966.html
В России начались продажи абсолютно нового Volkswagen Golf
В России начались продажи абсолютно нового Volkswagen Golf - 26.09.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи абсолютно нового Volkswagen Golf
В России стартовали продажи рестайлинговой версии хетчбэка Volkswagen Golf, сообщил портал Autonews.ru.Отмечается, что на российском рынке данная модель... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T23:19+0300
2024-09-26T23:19+0300
2024-09-26T23:19+0300
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volkswagen
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В России стартовали продажи рестайлинговой версии хетчбэка Volkswagen Golf, сообщил портал Autonews.ru.Отмечается, что на российском рынке данная модель доступна лишь в одной комплектации — R-Line Lite. Она оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.Корреспондентам портала удалось найти рейстайлинговый Volkswagen Golf сразу в нескольких дилерских центрах города Москвы. Модель попадает в Россию по схеме параллельного импорта, а цена начинается от четырех миллионов рублей, сказано в публикации.
https://1prime.ru/20240926/antireyting-851793396.html
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авто, россия, volkswagen, продажи легковых автомобилей
Экономика, Авто, РОССИЯ, Volkswagen, продажи легковых автомобилей
В России начались продажи абсолютно нового Volkswagen Golf
AutoNews: продажи абсолютно нового Volkswagen Golf начались в РФ за 4 млн рублей